Transformarea incredibilă a lui Narcis Iustin Ianău, de la Românii au talent! Cum arată și ce face acum?

Viața lui Narcis Iustin Ianău s-a schimbat în 2011, atunci când băiatul, care avea la acea vreme aproape 15 ani, a participat la „Românii au talent” și a ajuns printre finaliști.

Azi are 28 de ani și a ajuns să cânte în Tokyo, Sao Paolo, Moscova, Berlin, New York sau Los Angeles. Fotografiile postate pe pagina sa de Facebook arată cât de mult s-a transformat și cât de mult călătorește. A studiat la Conservatorul de la Cluj, unde și-a perfecționat vocea și a început colaborarea cu producătorul muzical Frank Peterson, care a lucrat cu Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Ofra Haza.



Pentru Click, Narcis a declarat:

”Sunt în turneu din 6 ianuarie până în 2 aprilie, în Germania și în alte câteva țări prin nordul Europei, iar după aceea am un pic de pauză. Apoi încep din nou în septembrie, eu cânt cu Grigorienii. Voi reveni în România la începutul lunii aprilie și mă duc acasă, la Bacău. Am lansat mai multe albume, ultimul fiind în 2018, dacă nu mă înșel. După turneu îmi doresc să mă relaxez pentru că am avut deja 70 de concerte anul acesta și mă simt obosit. Îmi încarc bateriile pentru că în septembrie îmi reiau alt turneu în America - America de Nord, America Centrală și de Sud și apoi o să vin în Europa. În mare parte mă focuzez pe concertele live pe care le am. Sper că voi veni și la București."





FOTO: PRO TV/ NARCIS IANĂU FACEBOOK

