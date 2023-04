Transformări fascinante din showbizul românesc. Cât s-au schimbat vedetele noastre de-a lungul timpului

Vedetele din România surprind cu transformările lor. Pe măsură ce trece timpul, ele par să întinerească și să arate din ce în ce mai bine. Unele recunosc că au apelat la operații estetice pentru un look mai apetisant, în vreme ce altele dau vina pe “genele” bune.

Despre Bianca Drăgușanu nu există niciun dubiu. Vedeta recunoaște că a apelat la operații pentru o transformare radicală. Ba mai mult, își anunță fanii de fiecare dată când își face o nouă procedură.

„Când tu simți că ai un complex și crezi că chestia asta poate remedia ceva la atitudinea ta sau la starea ta, fă-o! Pe mine m-au schimbat în totalitate aceste schimbări, iar eu am investit mereu în ceea ce mi-a adus bani. Adică eu investesc în imaginea mea și în mine pentru că eu produc banii. Eu vând imaginea mea”, spunea Bianca Drăgușanu.

Puține persoane știu cum arăta Ema Uta în urmă cu câțiva ani, înainte de a fi celebră. Una dintre cele mai apreciate make-up artiste din România arăta total diferit în ipostază de șatenă.

La 52 de ani, Loradana Groza are aceeași energie ca la 20 și un look pe măsură. „Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, a spus Loredana Groza la o televiziune mondenă.

De la o brunetă sexy la o blondă incendiară – Anda Adam s-a transformat radical de la debutul în showbiz până în prezent.

„M-au schimbat în bine operațiile estetice. Sunt o persoană care consideră că tot ce poate fi constructiv în viața ta, fie că vorbim la nivel psihologic sau fizic, sunt pro astfel de intervenții, pentru că consider că dacă Dumnezeu te-a lăsat pe Pământ sub o anumită formă și tu ai un complex cu care trăiești de ani de zile, ce faci, rămâi acolo blocat, doar pentru că te gândești că oamenii pot avea prejudecăți?Îți dorești că atunci când te privești în oglindă să ai încredere în tine, să știi că atunci când ai ieșit pe ușă să faci lucrurile cât poți tu de bine”, a spus Anda Adam într-o emsiune tv, citata de www.libertateapentrufemei.ro.

Anamaria Prodan este și ea în cea mai bună formă din viața ei la 50 de ani. De curând s-a mândrit cu look-ul ei pe rețelele de socializare. “Și slabă, și frumoasă, că să muriți voi de ciudă, graselor și urâtelor, care ar trebui să puneți mâna, la 20-25-30 de ani, să slăbiți și să aveți grijă de voi să ararăți și voi așa la 50 de ani. Mă rog pentru voi că în spatele calculatorului e ușor să scrii”.

Și Andreea Antonescu și-a schimbat look-ul de-a lungul timpului și, deși spune că nu e fan operații estetice, a apelat la ele.

„Nu sunt înnebunită după aceste operații, sau după operații, în general. Sunt lucruri care trebuie făcute pentru că legea gravitației nu ne evită pe niciunul dintre noi și atât timp cât nu am niște efecte atât de negative, nu am de ce să nu o facem. La urma urmei important este să ne simțim bine în pielea noastră. Să facem niște intervenții pentru că ni le dorim noi”, a spus Andreea Antonescu pentru ciao.ro.