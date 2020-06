Transformările vedetelor: Macaulay Culkin, drumul de la puștiul adorat de întreaga planetă la dependent de heroină

Pare incredibil, Macaulay Culkin schimbă prefixul anul acesta: îndrăgitul actor împlinește în august 40 de ani. Au trecut 30 de ani de la primul Home Alone, însă pentru că îl revedem an de an de Crăciun, pe Pro Tv, pentru noi Macaulay Culkin a rămas același Kevin McCallister, băiețelul simpatic în vârstă de 10 ani.

Actorul care a bucurat generații întregi de copii a avut o viață zbuciumată. Nu este deloc ușor să fii în lumina reflectoarelor de la o vârstă atât de fragedă. Cariera de actor și-a încheiat-o destul de timpuriu, însă „Singur acasă” i-a asigurat faima pentru totdeauna.

În urmă cu 7 ani a trecut poate prin cea mai dificilă perioadă din viața lui. Tabloidele americane scriau că e dependent de heroină și că ar mai avea doar 6 luni de trăit. Actorul arăta deplorabil, era piele și os. Practic de nerecunoscut.

„Cheltuiește și câte 6000 de dolari pe luna pe heroină și alte medicamente periculoase. Și-a transformat apartamentul din Manhattan într-un spațiu privat în care consumă droguri. Petrece foarte multe ore acolo singur. Este dependent de heroină. Va fi mort în câteva luni dacă cineva nu-l oprește", povestea un prieten al actorului.

Din fericire, Macaulay Culkin a învins dependența de droguri, însă recunoaște că încă e dependent de alcool și că bea destul de mult.

„Nu, nu consum droguri ca să mă recreez. Dar beau mult. Beau și fumez”, spunea într-un interviu în Esquire la începutul lui 2020.

„Oamenii consideră că sunt nebun sau un trântor sau un distrus. Ciudat. Un terminat. (...) Nu mai fiți atât de șocați când aflați că sunt destul de bine”, a mai spus actorul.





De câțiva ani, lui Macaulay Culkin îi merge bine și pe plan amoros: este într-o relație serioasă cu actrița Brenda Song.