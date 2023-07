Trupa Vama a lansat un nou single, intitulat „Vara Pe Repeat”

Înainte de concertul anului de la Arenele Romane, trupa Vama le-a pregătit o surpriză fanilor și a lansat un nou single. „Vara pe repeat” este despre răsărituri, dansuri în nisip, fericire și iubire cât cuprinde.

Cel mai nou single al trupei Vama are și un videoclip inedit filmat la Linea/ Closer to the Moon. Melodia este compusă de trupa Vama, iar versurile sunt scrise de Tudor Chirilă.

„Facem cel mai tare wall de vară? Hai cu #varaperepeat. P.S. Let the fun begin”, au scris cei de la Vama pe contul de socializare la scurt timp după ce melodia a fost lansată.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. „Toată vara pe repeat, toată vara fericit! Săăă răsuneeeeee!”, „Este o super piesă! Felicitări! Conținutul piesei este exact opusul piesei Drum spre mare! Îmi place foarte mult”, „Faină piesa! Azi ne-am rezervat câteva zile-n Vamă în spiritul piesei. Mersi fain pentru starea de bine pe care mi-o induce!”, „E bestială! Nici nu avea cum altfel”, „Fericită să aud o piesă bună!”, „Felicitări! Încă un hit al trupei Vama pentru vara asta”, „Vreau să o tot ascult!”, sunt doar câteva dintre mesajele postate de internauți.

Trupa Vama are concert în 29 iulie la Arenele Romane

Trupa Vama va susține un super show sâmbătă, 29 iulie, la Arenele Romane din București. Peste două ore și jumătate de muzică, piese reorchestrate, colaborări și premiere vor fi ingredientele unui show electrizant marca Vama, despre care Tudor Chirilă spune că „va fi una din serile alea de vară pe care o să ți le amintești la iarnă”. Biletele au fost puse în vânzare pe iabilet.ro.