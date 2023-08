Tu alegi filmul de luni, iar PRO CINEMA te premiază!

În urma voturilor celor de acasă, PRO CINEMA a difuzat aseară thriller-ul Traitor - Trădătorul. Pe 14 august, de la 20:30, telespectatorii PRO CINEMA vor putea urmări una dintre producțiile Ender’s Game – Jocul lui Ender, Flypaper – Marele jaf, The Mountains Between Us – Muntele dintre noi. Rămâne de văzut care dintre cele trei pelicule va obține cel mai mare număr de voturi.

Iubitorii de suspans și adrenalină pot vota Ender’s Game – Jocul lui Ender, în care îi vor descoperi pe cunoscuții actori Harrison Ford, Ben Kingsley și Asa Butterfield. Acțiunea are loc într-un viitor în care planeta Pământ este pe cale să fie cucerită de extratereștri. Atacurile trebuie oprite cu orice preț, prin urmare colonelul Armatei Internaționale pornește în căutarea celor mai buni luptători. Soarta planetei stă în mâinile unui puști timid, Ender Wiggin, care se dovedește a fi un geniu. Tânărul învață cele mai dificile strategii de luptă și pornește într-un război sângeros pentru a salva omenirea.

Cei care preferă o comedie bună pot alege Flypaper – Marele jaf, o peliculă savuroasă cu Ashley Judd și Patrick Dempsey în rolurile principale. Tripp Kennedy intră într-o bancă fix în momentul în care aceasta este jefuită. Protagonistul încearcă să o protejeze de focurile de armă pe Kaitlin, angajata băncii de care este îndrăgostit. Ora închiderii sosește, iar sistemul de securitate blochează automat căile de acces din întreaga clădire. Astfel, cei doi trebuie să fugă și să se ascundă de hoții care au spart banca.

Telespectatorii pot opta și pentru Mountains Between Us – Muntele dintre noi, film bazat pe romanul cu același nume, scris de autorul de bestseller-uri Charles Martin. Drama-thriller spune povestea a doi străini care supraviețuiesc în urma unui accident aviatic. Ben și Alex se trezesc în Rezervația Naturală Uinta, din Ohio, unde trebuie să rămână în viață până sunt găsiți de salvatorii lor.

Până pe 28 august, telespectatorii PRO CINEMA pot obține săptămânal 1.000 de lei sau 5 abonamente VOYO. Tot ce trebuie să facă pentru o șansă de câștig este să scaneze codul QR de pe ecran sau să acceseze platforma procinema.ro/alegefilmul, unde pot vota una dintre cele trei pelicule cinematografice supuse la vot. Toate persoanele care optează pentru filmul câștigător intră automat în tragerea la sorți.

Alege filmul de luni, la PRO CINEMA!