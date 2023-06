Tzancă Uraganu, val de critici după mesajul pe care l-a postat atunci când a aflat că Paul a primit fântâna și vaca

Tzancă Uraganu a postat pe rețelele de socializare că este hotărât să îl ajute pe Paul, băiatul fără posibilități materiale care s-a viralizat pe TikTok atunci când a fost întrebat ce își dorește. Deși mulți tineri din noua generație visează la cele mai noi modele de telefoane sau la anumite piese vestimentare de lux, copilul a spus că vrea doar o vacă și o fântână.

Povestea lui Paul a impresionat o țară întreagă, inclusiv pe Tzancă Uraganu, care a luat imediat inițiativă și a spus că își dorește să îi îndeplinească dorința copilului. Înainte ca manelistul să ia legătura cu băiețelul, Asociația MGM i-a adus cea mai mare bucurie copilului: fântâna și vaca!

La scurt timp după, Tzancă a făcut un nou videoclip pe TikTok în cadrul căruia a explicat că Asociația MGM i-a luat-o înainte și că îl va ajuta pe Paul cu orice are nevoie de acum înainte. Mai mult decât atât, manelistul a făcut și o promisiune: atunci când va ajunge în zona Iașiului, îl va vizita pe copil.





„În legătură cu băiețelul care își dorește o vacă și o fântână, am primit abia acum răspunsul de la asociția care s-a ocupat de acest caz și care a făcut cunoscut acest caz. Tocmai mi-au scris că dorința lui a fost îndeplinită de către ei. Ce pot să spun? Eu ieri am văzut acest filmuleț care m-a impresionat foarte tare și chiar am vrut să în 2-3 zile să mă ocup de treaba asta, dar mi-au spus oamenii că dorința lui a fost deja îndeplinită. Sper să iau legătura cu acest băiat și să îl ajut și eu cu ce pot. Vreau să îi transmit un mesaj: când o să ajung prin zona Iașiului, o să vin la tine acasă și o să ne cunoaștem, o să vorbim.. Așa este cel mai bine în lumea asta, să ajuți cât poți! Sunt cazuri și cazuri, iar acesta m-a impresionat foarte tare. Nu pot să ajut pe toată lumea care îmi scrie, dar ce îmi iese în cale și ce pot să fac și eu, fac! În curând o să mă văd cu acest băiețel, nu știu când că sunt foarte ocupat în perioada asta, dar mă bucur că are dorința îndeplinită! Deja vorbisem de fântână, de tot ce trebuia să facem. O să îi fac eu un cadou așa să îl bucur!”, a spus Tzancă pe TikTok.

Cu toate că manelistul și-a manifestat dorința de a-l ajuta pe Paul, în secțiunea de comentarii a videoclipului au apărut o mulțime de mesaje pline de ură:

„Până ajungi.. o să uiți! Când vrei ceva faci.. când zici că nu știi când.. e clar”// „Fapte, nu vorbe! Ce tot o lungești atât? Arată că ești bun!” // „O să uiți până ajungi la iași” // „Sper să treci la fapte, că la reclamă sunteți primii”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de manelist în secțiunea de comentarii.

Totuși, au existat și oameni care cred că Tzancă își va duce la bun sfârșit promisiunea.

Sursă foto: TikTok, Instagram