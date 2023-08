Ultimele clipe din viața celor doi soți care au murit, după explozia de la stația GPL din Crevedia. Ce spune fiul lor

Detalii noi ies la iveală după tragedia de la Crevedia de sâmbătă seară care a ucis doi oameni și a rănit alți 56. Sorin, fiul celor doi soți care au pierit, după explozia care a avut loc la stația GPL, a făcut dezvăluiri cutremurătoare.

Sorin, fiul celor doi soți care și-au găsit sfârșitul în urma exploziei care s-a produs sâmbătă seară la o stație GPL din Crevedia, a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele clipe din viața părinților săi.

Bărbatul a dezvăluit că mama lui a suferit arsuri pe 96% din suprafața corpului, după ce a fost surprinsă chiar în propria curte de suflul exploziei de la stația GPL. Acesta a povestit că, cu ultimele puteri, femeia a mers pe propriile picioare până la ambulanță pentru a cere ajutor, însă din păcate medicii nu au putut să o salveze, duminică a murit la spital.

Sorin a mărturisit, sfâșiat de durere, că și-a recunoscut mama după ochi pentru că nu mai avea figură, iar când tatăl său a văzut în ce stadiu era a făcut infarct.

”Mama era acasă, a sunat-o pe sora mea și i-a spus că plutește gaz toată curtea, așa ca apa. Sora mea i-a spus să se ducă în casă, nu a mai apucat să ajungă până la ușă că atunci a avut loc explozia. A ars în proporție de 96%. S-a ridicat de jos de unde a aruncat-o și a venit sigură pe picioarele ei până la ambulanță. Am luat-o repede cu mașina, nu am putut să o iau pe drum pentru că domnii polițiști blocaseră traficul. Am luat-o pe câmp, pe câmp am dat de un vecin ars și el în proporție de 90%. M-am întâlnit cu tata, mi-a zis că nu știe de mama nimic. Am început să o căutăm prin casă nu era. Am ajuns la colț, tata deja ajunsese înaintea mea, a văzut-o pe targă, jos acolo, arsă și a căzut și el lângă ea. Am venit de pe câmp, am văzut ambulanța aici, un bărbat care resuscitat, în stop cardio-respirator. Nu m-a interesat să văd cine e pentru că în primul rând, îmi căutam mama, nicidecum pe tata și am căutat pe la ambulanțe până când am găsit-o pe mama, de nerecunoscut. Am recunoscut-o după ochi, atât. Nu mai avea figură”, a declarat Sorin, pentru un post Tv.

Acesta a vorbit și despre ultimele clipe din viața tatălui său, dar și despre nebunia care era în zona respectivă.

”Pe el l-au băgat în ambulanță l-au resuscitat, eu am luat toate ambulanțele la rând ca să văd de mama știind că el e bine acasă și am ajuns la o ambulanță și mi-a spus că nu e femeie și se chinuiau să îl resusciteze. Nu m-am uitat pentru că focul meu era să o găsesc pe ea că pe el îl știam bine, că doar vorbisem cu el cu 10 secunde înainte. Pe ea am recunoscut-o după ochi, nu vorbea, s-a uitat la mine de două ori și apoi domnii de la ambulanță au sedat-o”, a mai povestit bărbatul.

Sursă foto: stirileprotv/ Oana Barbu

