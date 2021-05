Ultimul interviu al lui DMX înainte de moarte. Ce mărturisiri emoționante a făcut artistul

DMX nu și-a mai revenit după infarctul suferit la 2 aprilie în propria casă și s-a stins din viață la spitalul White Plains din New York, în data de 9 aprilie 2021. Cântărețul de muzică rap avea doar 50 de ani.

Cu trei săptămâni înainte de moarte, starul american a oferit un interviu postului de televiziune TV One pentru un episod al emisiunii Uncensored.

Artistul a vorbit despre viața sa, dar și despre moștenirea muzicală pe care o lasă în urmă. Dmx a făcut câteva declarații emoționante, ca și cum ar fi presimțit că sfârșitul său este aproape.

“Înainte să plec mă voi uita în urmă, la tot ce am făcut în viață, și îi voi mulțumi lui Dumnezeu pentru fiecare moment”, spune DMX într-un teaser al emisiunii care circulă deja pe rețelele de socializare. Interviul cu artistul va fi difuzat în 16 mai, potrivit Page Six.

TV One will air a special episode of UNCENSORED featuring the late rapper @DMX. The special will air on Sunday, May 16 at 8P/7C. It will feature an interview with DMX just three weeks before his passing and is confirmed to be his final & most transparent to date. #DMXUncensored pic.twitter.com/wICg320Lgz