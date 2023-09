Un avion care a plecat din Atlanta s-a întors din drum fiindcă un pasager avea diaree severă

Pasagerii unei aeronave A350 a companiei americane Delta au ajuns cu întârzirere la destinație din cauza unei „urgențe medicale” raportate la bord. Avionul, care a plecat din Atlanta (Georgia), a făcut cale întoarsă după 600 km, fiindcă un pasager avea diaree severă.

Înregistrarea convorbirii dintre turnul de control și piloții aeronavei Delta arată că situația era gravă la bord. Pilotul a anunțat aeroportul că e nevoit să se întoarcă la Atlanta, fiindcă un pasager are diaree severă.

„Este o problemă de pericol biologic”, a dezvăluit pilotul, care a anunțat turnul de control că întoarce avionul din cauza contaminării aeronavei.

Înregistrarea convorbirii a fost publicată pe rețeaua de socializare X (fostă Twitter). Ascultă mesajul mai jos!

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. ????????

The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (????xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1