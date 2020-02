Un băiețel cu nanism din România i-a trimis cel mai emoționant mesaj lui Quaden, băiatul victimă a bullying-ului

Quaden, un băiețel de 9 ani din Australia, a emoționat întreaga lume după ce mama sa a postat pe o rețea de socializare un clip în care băiatul plânge în hohote după ce a fost hărțuit la școală pentru că suferă de nanism.

În România, un alt băiețel de vârstă apropiată, care trăiește cu aceeși condiție-nanism, s-a sesizat și a filmat un video care speră să ajungă până în Australia. Mesajul e unul cât se poate de pozitiv, dar și de emoționant.



“Buna, Quaden! Numele meu este Pavel, sunt din România, am 10 ani și am aceeași situație ca și tine. Am văzut ce ți s-a întâmplat și îmi pare tare rău, nimeni nu merită să fie tratat așa! Sper că știi asta! Eu, la fel ca mulți alți oameni, sunt alături de tine și sper că poți auzi mesajul acesta! Ești un super erou, rămâi cool!”





Quaden a primit încurajări din toată lumea, inclusiv de la celebrități. Mai mult, băiatul a fost invitat de căpitanul echipei Indigenous All Stars să conducă echipa în teren la meciul demonstrativ contra New Zealand Maoris de duminică.

„Suntem aici să te sprijinim, prietene”, a transmis căpitanul Latrell Mitchell, într-un mesaj video, în care era însoțit de întreaga echipă.



FOTO: GETTY/ YOUTUBE