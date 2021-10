Un băiețel i-a povestit mamei lui cum a murit în viața lui anterioară. Femeia, șocată de detaliile primite

O femeie și-a filmat băiețelul, fără ca el să știe, în momentul în care îi povestea cum a murit el într-o viață anterioară, înainte de a fi fiul ei.

Copiii spun, de multe ori, lucruri care te șochează-te de-a dreptul. Dar cum reacționezi când acesta îți spune că are amintiri dintr-o viață anterioară?

Acesta este cazul unui mame care, în timp ce era cu fiul în mașină, acesta a început să-i povestească cum a murit el în viața anterioară. Marcată de detalii, femeia a a vrut să împărtășească povestea din mașină și cu urmăritorii săi de pe TikTok.

“A vorbit timp de 10 minute despre cum a fost lovit de o mașină când era copil, înainte de a fi copilul meu”, spune aceasta. Videoclipul a fost vizionat de peste 2 milioane de ori și a adunat mii de aprecieri și comentarii.

Mai mulți oameni au susținut că au avut experiențe similare cu copiii lor spunând lucruri înfricosatoare despre viețile lor anterioare.

O persoană a spus: „Fiul meu mi-a spus că își amintea că mă văzuse din cer. Avea patru ani. Mi-a spus c[ are o soră și un frate în ceruri. Am avut două avorturi spontane”.



