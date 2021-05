Un bărbat de 50 de ani și-a atras mii de fani pretinzând că este o tânără motociclistă

Bărbatul de 50 de ani, Soya, a folosit o aplicație de editare pentru a se transforma într-o tânără femeie.

În Japonia, o mulțime de poze cu o tânără femeie pe motocicletă au câștigat din ce în ce mai multe popularitate și like-uri pe rețelele de socializare.

Însă unii fani cu ochi de vultur au început să observe lucruri care nu se legau: în una dintre poze, brațul ei era extrem de păros, iar o reflexie în oglindă reda un chip cu totul diferit.

În cadrul unui show TV s-a dezvăluit că superba tânără, care își atrăsese o mulțime de fani pe contul de Twitter @azusagakuyuki este, de fapt, un bărbat pe nume Soya.

Acesta a mărturisit că a folosit aplicația de editare a fotografiilor pentru a-și crea alter ego-ul.

Soya a declarat pentru emisiunea Getsuyou Kara Yofukashi, conform BBC, că a dorit să cîștige fani pe social media și s-a gândit că oamenii ar prefera să vadă ”o superbă tânără femeie” decât un ”unchi bătrân”.

Soya told the TV programme Getsuyou Kara Yofukashi (Sitting Up Late From Monday) that he had wanted to increase his presence on social media and believed people would prefer to see a "younger beautiful woman" rather than an old "uncle".

”Nu citește nimeni ce scrie pe contul lui un bărbat normal între două vârste, care are grijă de motocicleta lui și face poze în natură”, a spus el.

Soya a mărturisit că este surprins de rezultatul aplicației FaceApp.

”Prima oară când am folosit-o, am primit 1000 de like-uri. De obicei, primeam sub 10. M-am lăsat dus de val”.

Dezvăluirea lui Soya a primit, în mare parte, reacții pozitive de la unii dintre cei 19.000 de urmăritori ai săi.

”Ai niște abilități surprinzătoare!”, ”M-am uitat la emisiune și am devenit fanul tău!”.

Foto:Twitter