Un bărbat din Las Vegas s-a trezit cu o creatură de 3 m, gri-verzuie, în curtea casei. ”Mi-a înghețat sângele”

Un bărbat din Las Vegas și-a descris în amănunt experiența terifiantă prin care a trecut atunci când un obiect misterios s-a izbit de pământ în apropriere de casa lui.

Luna trecută, bărbatul spune că a văzut extratereștri ”de 3 metri înălțime” în curtea casei sale, după ce o lumină stranie a fost filmată străbătând cerul. La o lună după experiența sa stranie, acesta a făcut un video pe care l-a postat pe YouTube și care a strâns deja 770.000 de vizualizări și peste 10.000 de comentarii.

Sub numele Alien Society51, bărbatul povestește pe YouTube ce i s-a întâmplat în noaptea de 1 mai 2023, precizând că nu a inventat povestea pentru a deveni faimos.

În primul video acesta începe: ”Știu că unii oameni nu o să mă creadă..

Era miezul nopții iar eu îmi reparam mașini în curtea din spatele casei cu fratele meu când am auzit ceva căzând din cer. M-am întors și am zărit o lumină care străbătea cerul. Am simțit impactul.

Mai apoi, am văzut în curtea mea o creatură foarte înaltă, de aproape 3 metri, foartă slabă.

L-am chemat pe tatăl meu. A văzut și el creatura și mi-a zis să intru în casă. În acel moment, și eu și familia mea eram deja foarte speriați”.

Bărbatul a descris ființa extraterestră despre foarte înaltă, cu ochi mari, strălucitori.

”Era înaltă, foarte slabă, de culoare gri-verzuie. Când m-am uitat în ochii ei, mi-a înghețat sângele în vene. Exact senzația pe care o ai când ai paralizie în somn.

M-am holbat la ea și avea picioare ciudate și o față mare, cu ochi și gură imensă. Am putut s-o aud cum respiră greu și am văzut cum i se mișcă burta. Câteva secunde mai târziu, am fugit în casă și am sunat la 911”.

În timpul apelului la serviciul pentru urgențe, acesta a menționat că a văzut în curte o creatură înaltă, cu ochi strălucitori, care era ”100% non-umani”.

Utilizatorii social media au fost șocați de experiența bărbatului. ”Din câte înțeleg, poliția nu a venit doar în urma apelului, ci pentru că un coleg a văzut o lumină căzând din cer și a hotărât să investigheze”.

”Mi se pare credibil pentru că nu doar puștiul a văzut, ci toată familia lui”

”Mulțumim că ai făcut acest video pentru a descrie experiența, pentru că presa cel mai probabil va încerca să ascundă adevărul”.

”Mi-ar plăcea să mi se explice de ce nimeni din familia nu a făcut nicio poză acestei creaturi”, a mai scris altcineva.