Un bărbat s-a îndrăgostit de o scrumieră, după ce tocmai se "căsătorise" cu o păpușă gonflabilă  

Potrivit Indiam Times , culturistul din Kazakhstan care s-a căsătorit în trecut cu păpușa sa gonflabilă special concepută, s-a îndrăgostit acum de o scrumieră mare pe care a văzut-o într-un club.

Yuri Tolochko s-a căsătorit cu cea pe care o numește logodnica sa, păpușa Margo, în cadrul unei ceremonii tradiționale organizatăe în noiembrie 2020. Cu toate acestea, nu a trecut mult timp până când s-a despărțit de ea...pentru un alt obiect.

Acum, culturistul și-a dezvăluit noua "relație" cu o scrumieră.

„Mi-a plăcut - mirosul acestuia, atingerea metalului pe pielea mea. Este fantastic", a declarat acesta. „Îmi place atingerea metalului ascuțit pe pielea mea, mă entuziasmează, așa că eu cred că poți înțelege ce mă atrage spre această scrumieră. ”

Nativul din Kazakhstan a adăugat ulterior într-un videoclip, unde a putut fi văzut arătându-și noua iubire: „Am promis să vă povestesc despre acest obiect. Am avut recent o nouă pasiune. Vă amintiți pozele mele cu acest obiect? Le-am postat acum o lună. Aceasta este o scrumieră mare într-o cameră de fumat într-un club. La început, DOAR am aranjat o fotografie cu ea. Dar apoi a început să mă atragă. Am vrut să o ating din nou, să o miros. Îmi place parfumul brutal, atingerea metalului pe piele mea."

FOTO: INSTAGRAM YURII TOLOCHKO

