Un comediant i-a organizat o petrecere de 100.000 de dolari câinelui său Chihuahua: "Mica mea prințesă!”

Comediantul Gabriel Iglesias, cunoscut sub numele de Fluffy, i-a oferit câinelui său din rasa Chihuahua un răsfăț pe cinste. Risa a avut parte de o aniversare ca-n povești, iar la final nota de plată a fost în jur de 100.000 de dolari.

Petrecerea a avut loc în noiembrie, însă Fluffy a postat recent un filmuleț care s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare. Doar pe TikTok, clipul urcat de comediant a adunat aproape 2 milioane de like-uri în câteva zile și sute de comentarii.

Artistul în vârstă de 46 de ani a distribuit pe Instagram și TikTok un videoclip în care își împinge cățelușa de 1,5 kilograme, Risa, într-un cărucior personalizat.

“Petrecerea anului pentru mica mea prințesă. Risa mi-a dăruit atâta fericire în toți acești ani. Vreau doar să o sărbătoresc!”, a scris Fluffy pe Instagram.

Gabriel a avut peste 300 de invitați, pe care i-a încurajat să își aducă la petrecere și cățeii de talie mică. El estimează că au mai fost aproximativ 12 câini, pe lângă Risa și fratele ei mai mic, Vinnie, un Chihuahua de 11 ani.

Petrecerea a avut loc într-un cort în aer liber, iar comediantul a angajat un DJ, animatori și o trupă de dansatori.

Sărbătorita a schimbat trei ținute la party, toate create de Marybel Pineda.

Petrecerea somptuoasă a costat aproximativ 100.000 de dolari, însă Gabriel Iglesias a declarat pentru Today că nu regretă că a cheltuit o avere pentru o noapte de neuitat pentru “micuța lui prințesă”.

Comediantul a mărturisit că i-a venit această idee după ce a văzut un videoclip în care cineva îi organiza câinelui său o “quinceañera”, care este de obicei o sărbătoare a celei de-a 15-a aniversări a unei fete.

Deși Risa are "între 16 și 17" ani, stăpânul ei nu a lăsat ca acest lucru să-l împiedice să o răsfețe cu o petrecere de neuitat.

“Am avut câini de când eram copil. De când o am (n.red Risa), din prima zi, a fost mereu în hanoracul meu. Suntem foarte apropiați. Așa că am spus: <În regulă, o să fac asta o dată. Nu am avut niciodată o fiică, nu am avut niciodată un copil al meu, așa că o să merg până la capăt de data asta'', a explicat americanul.

Clipul cu petrecerea Risei s-a viralizat rapid, iar internauții s-au întrecut în glume: "Te rog, spune-mi că ați făcut dansul tată-fiică!", "Accepți cereri de adopție?", "S-a însurat cu câinele?", "Petrecerea asta e un pentru un câine sau pentru o fiică?", "Câinele ăsta trăiește mai bine decât mine!", "Acel moment când știi că ai prea mulți bani și nu ai ce face cu ei!", "Poți să mă adopți și pe mine?".

Fotografii: Getty Images/ TikTok/ One Call Events