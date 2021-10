Un cuplu a găsit o cameră secretă în spatele dulapului din bucătărie

Un cuplu din Marea Britanie a găsit în apartamentul abia închiriat o camera secretă.

Doi iubiți din Marea Britanie și-au împărtășit descoperirea pe internet după ce au găsit o cameră secretă în spatele unui dulap de bucătărie, la doar câteva zile după ce s-au mutat.

Spațiul secret, care a fost găsit de cei doi chiriași în spatele unui dulap din colțul bucătăriei lor, are chiar și o fereastră. Nu există, însă, nicio ușă pentru a accesa camera, iar intrarea se face prin dulap. Nu are podea și încă pare să aibă niște cablaje și materiale de construcție în interior.

Potrivit Yahoo News Australia, o femeie fără nume din Marea Britanie a postat incredibila descoperire pe un grup de Facebook numit „Things Found In Walls - And Other Hidden Findings. „Tocmai am închiriat un apartament cu iubitul meu și am găsit o cameră în dulapul din bucătărie. Cu siguranță vom lăsa ceva ciudat în el pentru următorii chiriași când ne mutăm…”

Membrii grupului au comentat uimiți și au oferit câteva teorii despre ce ar putea fi camera. „L-aș transforma într-o ascunzătoare pentru a studia sau a mă ascunde și a mânca gustările preferate ale copiilor mei”,„Aș transforma-o într-o mică ascunzătoare confortabilă. Soțul te deranjează? Fugi la ascunzătoare”.

Sursă foto: Dailystar.co.uk