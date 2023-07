Un influencer, care a cheltuit 250.000 de lire sterline să fie ca Barbie, vrea să arate acum ca Ken

Un influencer și-a șocat fanii după ce a decis să nu mai arate ca Barbie și să-și trăiască viața ca Ken - în ciuda faptului că a cheltuit 250.000 de lire sterline pentru a semăna cu celebra păpușă.

Oli London și-a șocat fanii cu noua sa imagine, în care seamănă cu Ken. Acum câțiva ani, acesta a dezvăluit că a cheltuit 75.000 de lire sterline pe operații estetice pentru a arăta ca starul K-Pop Jimin de la BTS. Anul trecut, acesta se identifica drept femeie trans cu gender fluid și a cheltuit 250.000 de lire sterline pentru a se transforma în Barbie.

Acum, Oli spune că regretă intervențiile chirurgicale: acesta a suferit 32 de proceduri cosmetice diferite, care l-au lăsar paralizat în zona feței și cu dureri. Prima intervenție la care a apelat a fost o rinoplastice, la vârsta de 23 de ani, în Coreea.

La ora actuală, Oli face tranziția la bărbat din nou și își dorește look-ul lui Ken.

În ciuda faptului că a cheltuit un sfert de milion de lire sterline pentru a arăta ca idolul său, Barbie, Oli spune că simțea că ”ceva îi lipsește” ca femeie și că viața nu este atât de frumoasă pe cât și-a imaginat-o, chiar dacă era lăudat pentru aspectul său.

”Când am făcut tranziția la femeie, am primit o mulțime de laude și complimente, dar simțeam cum ceva îmi lipsește. Am făcut terapie și m-am dus la biserică. Am realizat că toate aceste operații nu m-am făcut mai fericit”.