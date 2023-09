Cine este celebrul personaj care susține că a închis restaurantele lui Pescobar: „Am fost bolnav pe pat”

La aproximativ o săptămână de când ANPC a închis primul restaurant al lui Pescobar, Nelson Mondialul susține că el este responsabil pentru aceste controale, după ce a făcut toxiinfecție alimentară din cauza preparatelor sale.

Cele patru taverne ale lui Pescobar au fost închise săptămâna trecută de inspectorii ANPC, după ce, în urma controalelor efectuate, au descoperit mai multe nereguli. La scurt timp după aceea, Nelson Mondialul a mărturisit, în mediul online, că el este cel care i-a închis restaurantele, după ce a făcut toxiinfecție alimentară din cauza preparatelor servite la restaurantele lui, în urmă cu cinci luni.

„Eu i-am făcut reclamație. Eu i-am închis restaurantele. Acum cinci luni, în luna mai, am făcut reclamație să se rezolve situația”, a spus Nelson Mondialul, conform Știri de Cluj.

Mai mult decât atât, acesta a continuat, spunând că, în orașele mari în care acesta și-a extins afacerea, alți oameni au muncit foarte mult, pentru a putea să își deschidă a afacere in domeniul HoReCa, iar tavernele lui Pescobar se extind mult prea repede.

„Acest restaurant cu specific pescăresc prea tare a explodat. Deja ajungea ăla să se întindă în toată România. Acolo sunt oameni care au muncit cu restaurante ani de zile ca să își câștige prestigiu și clientela si atunci vii tu Pescobar să zici că ai deschis la Sibiu, la Timișoara și la Cluj?”.

De asemenea, Nelson Mondialul s-a arătat foarte deranjat de faptul că, deși făcuse toxiinfecție alimentară din cauza preparatelor consumate la restaurantul lui Pescobar, echipa acestuia l-a contactat, pentru a-i promova acestuia afacerea.

„Cum să mă contactezi să îți promovez eu ție localul, când eu am fost bolnav pe pat. Intoxicație alimentară! Au fost mai mulți care m-au contactat, dar dacă eu am considerat că acolo e o mârșăvie la mijloc am refuzat promovarea. Pe mine nu m-a interesat să fac banul ca să îl nenorocesc pe vecinul de lângă mine”, a mai spus Nelson Mondialul.

Zilele trecute, după ce restaurantele i-au fost închise pe bandă rulantă, Pescobar a ajuns la spital, unde a avut nevoie de îngrijiri medicale. La scurt timp după aceea, afaceristul a revenit în mediul online, transmițându-le fanilor săi că este bine, dar și că nu se va opri, deoarece consideră că i se face o nedreptate. (VEZI IMAGINILE ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS)

Sursa foto: Facebook, ANPC

