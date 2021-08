Un leu a fost filmat în timp ce se plimba pe străzile unui oraș. Animalul ar fi fost eliberat intenționat

Scene ireale au fost surprinse într-un oraș. Un bărbat a filmat un leu care se plimba liber, iar proprietarul animalului dă vina pe un angajat de al său.

Clipe de groază în Phnom Penh, capitala Cambodgiei. Un leu a fost surprins în timp ce se plimba pe stradă, dar din fericire nu a existat nicio victimă a animalului.

Proprietarul leului, un cunoscut afacerist al capitalei, spune că un fost angajat a lăsat animalul să iasă pe străzile aglomerate, în încercarea de a-l stoarce bani.

Friend shot this video this morning. Is the lion loose in BKK1? #phnompenh #cambodia pic.twitter.com/mZWBjdR0XR