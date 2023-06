Un membru al Familei Regale, operat de cancer! Despre cine este vorba și în ce stare se află acum

Un apropiat al Familiei Regale a fost diagnosticat cu una dintre cele mai grele boli din câte există. Recent, a fost și operat, iar purtătorul de cuvânt al acestuia a explicat în ce stare de sănătate se află acum.

În urma unui control medical de rutină, Sarah Ferguson, Ducesa de York, a fost diagnosticată cu cancer la sân. Ulterior, aceasta a fost operată, iar purtătorul său de cuvânt a dezvăluit cele mai noi detalii despre starea sa de sănătate.

Ducesa de York, cunoscută de apropiați sub numele de Fergie, are 63 de ani și a trecut printr-o intervenție de succes. Aceasta a fost externată duminică de la Spitalul King Edward VII din Londra, iar acum se află acasă, la Windsor, a mai precizat reprezentatul său, citat de The Guardian.

Sarah Ferguson este foarte apropiată Familiei Regale Britanice deoarece între anii 1986–1996 a fost căsătorită cu Prințul Andrew.

„Experiența ei subliniază importanța screening-ului regulat. Intervenția a fost un succes, iar prognosticul este bun”, a declarat reprezentatul său. „Ducesa vrea să-și exprime imensa recunoștință întregului personal medical care a susținut-o în ultimele zile”, a mai explicat păurtătorul de cuvânt.

