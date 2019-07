Un milion de americani vor să dea buzna în Zona interzisă Area 51. Ce vor să facă acolo

Pe 20 septembrie 2019, circa un milion de americani sunt așteptați să ia cu asalt Area 51, celebra Zonă interzisă din statul Nevada.

Un eveniment creat pe Facebook a stârnit interesul a peste 800.000 de americani. Organizatorii evenimentului Storm Area 51. The Can’t Stop All of Us încearcă să convingă un milion de americani să vină pe 20 septembrie 2019 să ia cu asalt cea mai secretă bază americană de pe Pământ.

„Putem să alergăm mai repede decât gloanțele lor”, spun organizatorii evenimentului, care dau astfel glas unei dorințe mai vechi a americanilor, aceea de a afla adevărul despre activitățile care au loc în Area 51.

Area 51 văzută de sus. FOTO: Getty Images

Cei care sunt în spatele acestui eveniment vor să știe dacă Guvernul SUA găzduiește extratereștri în baza militară din apropierea lacului sărat Groom Lake.

Apelul făcut pe Facebook se adresează tuturor celor care vor să știe ce se petrece cu adevărat în Zona 51. Conform anunțului de pe Facebook, după ce se vor aduna în fața punctului de informare turistică al bazei militare, cei prezenți se vor alinia la start pentru o cursă neobișnuită: Naruto Run.

Inspirat din benzile desenate japoneze, acest stil de alergare presupune poziționarea brațelor în spate și trunchiul în față. Vezi AICI un video edificator despre acest stil de alergare, despre care se spune că îl face pe om mai rapid.

Centrul de informare turistică de la intrarea în baza militară. FOTO: Getty Images

Însă, unii internauți nu sunt prea încântați de organizarea acestui eveniment la o dată atât de târzie. Jen Petrilli explică, pe rețeaua socială, de ce demersul lor nu va avea succes:

„Deși iubesc lucrurile plănuite, acest lucru le dă lor timp suficient ca să mute extratereștrii în afara Zonei 51. Dacă vrem să-i ducem pe prietenii noștri extratereștri în siguranță, trebuie să facem asta IMEDIAT. Cu dragoste, un prieten al extratereștrilor”, a scris aceasta pe rețeauau socială.

