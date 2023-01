Un preot care ”a murit” în timpul unui atac de cord pretinde că a ajuns în iad. Ce a văzut acolo

Un preot pretinde că a murit în timpul unui infarct și ajuns în iad, unde demonii care cântau karaoke l-au torturat.

Gerald Johnson, din Michigan, a mărturisit că în timpul bizarei sale vizite în purgatoriu, hitul Rihannei ”Umbrella” răsuna la porților iadului.

Când a suferit un atac de cord, Johnson spune că ”spiritul mi-a părăsit corpul fizic”. În ciuda faptului că se consideră omul lui Dumnezeu, acesta spune că a fost șocat când i s-a refuzat intrarea în Rai și, în loc, a ajuns în măruntaiele iadului”.

Johson a postat un clip pe TikTok pentru a explica călătoria sa în abis, despre care spune că nu ”ar dori-o nici celui mai mare dușman”.

”Credeam că ajuns în ceruri, pentru că aveam impresia că am făcut mult bine în viață și am ajutat mulți oameni și am luat multe decizii care erau în numele Domnului”, a spus el.

”Dar, în schimb, am ajuns jos. M-am dus, efectiv, în centrul Pământului. Acolo este iadul. M-a lăsat cu gura căscat ce am văzut acolo, încă sunt șocat”.

”Era o secțiune în iad în care se auzea muzică. Aceeași muzică pe care o auzim pe Pământ, doar că o cântau demonii. Puteam să aud piese precum 'Don't Worry Be Happy' or 'Umbrella', doar că fiecare vers era un fel de tortură pentru mine”.

Pe lângă faptul că a fost forțat să asculte muzică, acesta pretinde că a fost martorul unei scene înfiorătoare a unui bărbat care a fost ars de viu.

”Lucrurile pe care le-am văzut sunt indescriptibile. Ochii îi ieșeau din cap și, mai rău decât atât, avea un lanț în jurul gâtului, de care îl ținea un demon”.

După ce a fost resuscitat și readus la realitate, preotul a declarat că experiența sa demonstrează că muzica este încercarea iadului de a controla oamenii cât aceștia sunt în viață.

Clipul a devenit viral pe TikTok, cu peste patru milioane de vizualizări.



