Un român câștigă Grammy după Grammy în SUA! Sergiu Gherman e producător muzical al unor artiști care fac înconjurul lumii

Sergiu Gherman s-a născut în Oradea, a emigrat în SUA acum mai bine de zece ani, iar acum a ajuns să producă muzică pentru unii dintre cei mai puternici artiști.

Pe pagina sa de Instagram, Sergiu Gherman se prezintă a fi producator muzical pentru Kendrick Lamar, Bekon, SZA, H.E.R., Joji, Rich Brian, ShangChi OST, Tanna Leone, dar și pentru artiști români precum GuessWho, LaFamilia și Smiley. Pentru Marian Andrei, realizatorul emisiunii I Like IT de la PRO TV, afirmă că este "producător muzical, mixer și uneori și rapper."





Are o metodă inedită de lucru: nu le dă artiștilor piese gata făcute, ci preferă să petreacă multe ore în studio, într-un soi de jam session, până când vin ideile bune. Spune cu sinceritate că " eu am încredere și în tot ce fac, dar niciodată nu mi-a plăcut mult ce fac, și cred că asta ajută mult să evoluezi. Am vorbit cu mai mulți oameni din domeniu și toți avem nesiguranța asta. Nu cred că am reușit, cred că abia am început. Sunt momente în care îmi e rușine să fiu în studio cu cineva, dar știu că tot îmi fac treaba."





În România, acesta a produs muzică sub numele de Rappy, a mers inițial în Chicago, la tatăl său, iar acum locuiește în Los Angeles.

Primul premiu Grammy din cariera lui a venit pentru “Mr. Morale and the Big Steppers” al lui Kendrick Lamar, iar pe pagina sa de Instagram menționează că are deja trei nominalizări la premiile Grammy.

"Când s-a auzit numele lui Kendrick Lamar, parcă timpul s-a oprit. M-am gândit la familie, la frățiorul meu mic, la bunici, la părinți. Am fost un pic copleșit de emoție. Nimic nu mai conta. Deși Grammy nu mi se pare cel mai important lucru - să ai o ștampilă de acest fel- ci să apreciezi procesul care te duce aici. Adică momentul în care ești în studio sau momentul în care te zbați să faci un lucru, sau momentul în care nu ești inspirat sau în zilele în care îți vine să nu mai faci nimic."

“Am încercat de vreo trei ori să mă mut în Los Angeles. Abia a patra oară am reușit. Cred că aveam câteva sute de dolari în buzunar. Aveam doar două cunoștințe pe aici și am zis “băi, astăzi facem treabă”. Puteți vedea interviul luat de Marian Andrei AICI

