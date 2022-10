Un tablou vechi de 160 de ani, viral pe internet. Tânara pare să țină în mână un smartphone

O operă de artă din secolul al XVIII-lea a făcut din nou vâlvă pe internet, datorită unui obiect misterios pe care tânăra din acest tablou îl ține în mână, obiect despre care unii cred că ar fi chiar un iPhone.

Lucrarea "The Expected One" (“Cel așteptat”) din 1860 înfățișează o scenă diurnă din mijlocul naturii, unde protagonistă este o femeie care pare, pur si simplu, absorbită de ceea ce ține în mână.

Ipoteza controversată și bizară legată de posibilitatea existenței unui iPhone în acele vremuri a apărut în anul 2017, atunci când pasionații de artă au afirmat cu înverșunare că ei au observat dispozitivul modern în aceasta pictură.

