Un ucrainean și-a transformat limuzina într-un vehicul militar. Ce reacții a stârnit

În vreme de război, unii ucraineni mai găsesc puterea de a face haz de necaz. Spre exemplu, un bărbat din Harkov a vrut să-și impresioneze prietenii, transformând o limuzină într-un vehicul destinat nevoilor armatei.

Un video în care un ucrainean apare la volanul unei limuzine vopsite în verde, culoarea uniformei militare, a stârnit interesul utilizatorilor de Twitter. Pe fundal se aude vocea unui prieten care stârnește amuzamentul:

„Wow, da ce Tigru e ăsta?” E mai tare decât o mașină blindată. Hammer-ul acum se odihnește”, a glumit acesta.

Kharkiv. Limousine for the needs of the Armed Forces of Ukraine???? pic.twitter.com/FbuBfdmfrS