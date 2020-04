Un veteran de război de 99 de ani s-a vindecat de COVID-19 și a plecat din spital într-un mod triumfal

Un fost veteran de rîzboi care va împlini 100 de ani în iulie a fost diagnosticat cu COVID-19 și, deși afecțiunea e una acre poate afecta vârstnicii grav, bărbatul s-a vindecat și a plecat din spital în aplauzele medicilor.

Toate ziarele, televiziunile și agențiile de presă din lume au prezentat povestea lui Albert Chambers, care, cu ajutorul echipei de medici de la Tickhill Road Hospital din nordul Angliei, a reușit să se vindece de COVID-19.

A 99-year-old World War II veteran who survived the coronavirus has been given a guard of honor by nurses as he was discharged from hospital. https://t.co/DB7LeMOlv5