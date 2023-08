Unde este Amber Heard acum? Totul despre viața ei după procesul pentru defăimare Johnny Depp

După litigiul făcut faimos inclusiv într-un film, Amber Heard și-a refăcu viața în Europa. Mai precis, s-a mutat în Spania.

Potrivit PEOPLE , Amber Heard își va relua rolul reginei Mera în Aquaman and the Lost Kingdom, film care va fi lansat în decembrie 2023. În timpul procesului pentru defăimare, Heard a spus că „a luptat foarte mult” pentru a rămâne în continuare în serie.

În plus, Heard le-a confirmat reporterilor în mai 2023 că are proiecte la orizont, deși nu a oferit detalii.

In the Fire. Pentru În iunie, ea și-a promovat primul proiect la Festivalul de Film de la Taormina. Heard a pășit pe covorul roșu în sprijinul filmului ei independent. Pentru PEOPLE , Amber Heard a spus că In the Fire este „un film frumos despre efectul aproape supranatural și forța iubirii. Este vorba despre granițele pe care dragostea le poate trece și despre crearea ei și, într-adevăr, despre puterea copleșitoare pe care o are iubirea”.

Heard a filmat In the Fire după procesul pentru defăimare din Marea Britanie și înainte de procesul pentru defăimare din Virginia, iar colegii ei din film au spus că i-au admirat puterea. Regizorul Conor Allyn a declarat pentru PEOPLE că Heard are „un viitor strălucit” înaintea ei, în timp ce co-starul ei, Luca Calvani, a spus: „Oricine suferă un asemenea calvar și este capabil să îl depășească cu grație... trebuie să primească în mod clar credit pentru călătoria incredibilă prin care a trecut această femeie și ne poate învăța pe toți câteva lucruri în ceea ce privește rezistența și curajul.”

După festival, Heard a postat fotografii de la eveniment pe Instagram și le-a mulțumit susținătorilor.





În afara proiectelor pe care le desfășoară, Amber Heard se bucură de viață alături de fiica ei, în Spania. Actrița s-a mutat în Europa după procesul care a făcut atâta vâlvă și spune că e mult mai fericită aici.

