Unii dintre cei mai cool creativi ai lumii vin pe scena Creativity4Better 2023!

Arta servește ca o platformă universală, implicând persoane din toate mediile sociale să se exprime și să îmbrățișeze creativitatea nelimitată. Întotdeauna am susținut dezvoltarea ideilor și a meșteșugurilor încântătoare, așa că suntem încântați să le urăm bun venit în calitate de vorbitori: Andrés Reisinger, unul dintre cei mai căutați artiști digitali globali ai timpului nostru, și pe ingeniosul Felix Richter, un om a cărui operă îl precede.

Lucrările lui Andrés sunt unice, un exercițiu de gândire profundă, mai ales pentru că acționează ca o punte între real și digital. Paleta aleasă de el este meticuloasă, deși pare dominată de pasteluri, iar culorile rămân cu tine mult timp după ce le vezi pentru prima dată. De-a lungul anilor, acesta și-a făcut un nume ca un artist inovator prin colecțiile sale de lucrări care reimaginează cele mai cunoscute orașe ale lumii, invadate de clădiri roz, pufoase și extravagante. De asemenea, a colaborat cu Apple, Bally, Cassina, Kettal, Microsoft, Samsung și Verizon, pentru a numi doar câteva companii. Perspectivele sale în ceea ce privește îmbinarea dintre artă și digital, în special prin intermediul NFT-urilor și al AI, sunt deosebite.

Descoperă viziunea lui Andrés pe INSTAGRAM: @reisingerandres, TWITTER: @reisingerandres și WEB: reisinger.studio.

Te invităm să ni te alături și să te bucuri de perspectiva lui Andrés!

Lui Felix Richter, Creative Partner & CCO la Mother London, îi place ca munca sa să îl recomande, iar contributia lui la Mother a fost de-a dreptul revoluționară. Colegii săi îl descriu ca fiind tăcut și rezervat, prinzând viață doar atunci când vorbește despre creativitate sau despre fiica sa de 20 de luni. Este bine cunoscut international pentru celebrele campanii Under Armour "I Will What I Want" și "Rule Yourself", pentru efortul de rebranding multianual al Hennessy "What's Your Wild Rabbit?", precum și pentru campaniile globale pentru Google, Facebook și Mailchimp.

Cu atâtea distincții și realizări, speech-ul său va fi cu siguranță remarcabil!

Conferința Creativity4Better nu ar fi posibilă fără partenerii noștri, carora: Presenting Partners: Kaufland și TikTok; Gold Partners: Coca-Cola și Google; Partners: Dacia, Mastercard și Heineken; Gold Media Partners: la BBC Studios, Radio Guerilla, ProTV și Phoenix Media; Media Partners: IQAds, profit.ro, Progresiv, Wall-Street.ro, 9AM News, Elle, avocat.net, unica.ro, Paginademedia.ro, și Kudika.nDe asemenea multumim Ministerului Culturii pentru patronaj.

Te invităm să rămâi conectat și să ne urmărești pentru mai multe noutăți aici!