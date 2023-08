Văduva lui Hugh Hefner, dezvăluiri despre orgiile la care participa în vila Playboy: ”Era jenant”

Recent, Crystal Hefner, văduva lui Hugh Hefner, a vorbit despre prima noaptă petrecută alături de creatorul PLAYBOY, despre restricțiile care i se impuneau la vilă, dar și despre faptul că bătrânul ei soț consuma atât de multă Viagra încât își pierduse auzul la o ureche.

Hugh Hefner și Crystal au început o relație amoroasă în 2009, pe când ea avea doar 20 și ceva de ani. Trei ani mai târziu, aceasta a devenit a treia lui soție și au rămas căsătoriți până la moartea acestuia, în 2017, la vârsta de 91 de ani.

Înainte de lansarea cărții ei, "Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself," Crystal a vorbit despre unele pasaje cu Daily Mail. Astfel, aceasta scrie despre toate ciudățeniile lui Hef față de ea: îi dicta ce culoare de ojă să folosească pe unghii, îi tapa părul când începeau să i se vadă rădăcinile și îi impunea ca la ora 6 seara să fie acasă pentru a lua cina cu el. Aceeași cină în fiecare zi: supă de pui și biscuiți cu cremă de brânză.

După cină, nu urma aperitivul, ci sexul în grup, conform lui Crystal.

”Era jenant. Nu știu care a fost cel mai mare grup de oameni care s-a aflat în același timp în dormitorul nostru. Erau mulți. Era rău de tot”, a declarat ea. ”Nimeni nu voia să fie acolo, dar cred că Hefner se credea în capul lui un bărbat de 40 de ani, iar nopțile acelea, oamenii, vila validau această ideea. El încă credea că mai poate”.

De asemenea, aceasta a dezvăluit că Hef lua atât de multă Viagra că-și pierduse auzul pe o parte - ”Hef zicea întotdeauna că preferă să surzească decât să nu mai poată face sex. Ciudat”.

Despre prima lor noapte împreună, Crystal a calificat-o drept ”nesemnificativă”. ”Când te gândești la ceea ce ți-ai dori să se întâmple în prima noapte... ei bine, nu a fost deloc așa”.

Uitându-se înapoi la relația ei cu Hugh Hefner, Crystal mărturisește că suferea ”de un fel de sindromul Stockhalm” și crede că dacă ar fi fost dragoste adevărată, el nu ar fi invitat alte femei în dormitor.

Foto: Getty, Profimedia