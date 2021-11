Valentina Pelinel, vești bune la doar două săptămâni de la operație: "Am reușit să elimin o cârjă"

Valentina Pelinel a fost operată la genunchi în urmă cu două săptămâni și se află în prin proces de recuperare. Soția fostului acționar de la Dinamo a suferit o intervenție chirurgicală din cauza unui ligament încrucișat și a vorbit admiratorilor despre cum se simte în prezent.

Valentina Pelinel s-a accidentat la ski, în urmă cu mai mulți ani, iar de atunci a rămas cu câteva probleme de ordin medical. Recent a ajuns la spital, a fost operată, iar problema ligamentelor încrucișate este acum doar o amintire.

Aflată în proces de recuperare, Valentina a mulțumit admiratorilor pentru mesajele de încurajare și a menționat că se simte din ce în ce mai bine.

„Sunt foarte ok. Am avut o operație de ligament încrucișat anterior și sunt cu piciorul în orteză, mi-e un pic greu să mă mișc.Acum 8 ani mi-am franjurat ligamentul într-un accident la ski și mi-a fost bine 8 ani, am făcut sport, am dus două sarcini și gemelare", a povestit Valentina.

"Sunt recunoscătoare și vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre de încurajare. În momente grele, susținerea comunității pe care am adunat-o aici împreună contează enorm. La 2 săptămâni de la operația de ligament încrucișat, cu ajutorul unui program de recuperare zilnic și multă ambiție și determinare, am reușit să elimin o cârjă. Și sunt bucuroasă să împărtășesc cu voi această veste bună", a fost mesajul scris de Valentina, pe pagina contului personal de Instagram.

