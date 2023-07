Vecinii lui Sinead O’Connor, mărturii despre ultimele zile din viața artistei: „Părea fericită, zâmbea...”

Lumea întreagă deplânge moartea legendarei cântărețe Sinead O’Connor . Artista cunoscută mai ales pentru piesa „Nothing Compares 2 U” a fost găsită „inconștientă” în casa ei din Londra înainte de a fi declarată decedată. Sinead avea 56 de ani și trăia o adevărată dramă după ce la începutul anului trecut își înmormântase unul dintre fii.

Shane, care avea 17 ani, s-a sinucis în ianuarie 2022, după ce a reușit să fugă din spitalul în care se afla sub supraveghere pentru risc de sinucidere.

În ultimul ei postare pe Twitter, Sinead O'Connor a publicat o fotografie cu Shane. „De atunci trăiesc ca o creatură de noapte: strigoi. El a fost dragostea vieții mele, lampa sufletului meu. Am fost un suflet în două jumătăți. A fost singura persoană care m-a iubit vreodată necondiționat. Sunt pierdută fără el”, este mesajul postat de artista irlandeză.

Vestea morții i-a luat prin surprindere și pe vecinii lui Sinead, care au declarat pentru Daily Mail că aceasta era „fericită și zâmbitoare”.

Farath Moragammanage a declarat pentru Daily Mail: „Am văzut-o ultima dată acum două săptămâni. Părea fericită, zâmbea și făcea cu mâna. Era cu o prietenă și a spus că merge la Brixton cu un prieten din Irlanda. Mi-a spus că este o cântăreață celebră și că s-a mutat acolo în urmă cu aproximativ șase săptămâni sau cam așa ceva. Miercuri, în jurul orei 17.00, am văzut o ambulanță privată care a rămas acolo câteva ore înainte de a pleca. Nu am făcut legătura până când nu am văzut știrile și mi-am dat seama că era vorba despre vecina mea. Este atât de trist. Îmi pare atât de rău pentru ea”.

Un alt vecin a declarat: „O vedeam adesea pe stradă fumând o țigară și schimbam câteva cuvinte din când în când”.

Iar un alt vecin, Clyre Day, în vârstă de 71 de ani, a declarat: „Obișnuiam să o văd uitându-se peste balcon și îmi amintesc că obișnuia să țină luminile și ferestrele deschise toată noaptea. Vorbea cu localnicii și oamenii știau cine era, dar nu cred că locuia aici de foarte mult timp. Am văzut toată poliția afară miercuri. Este foarte trist. Nu aș spune că eram un fan, dar îmi plăcea acel cântec care a făcut-o celebră”.

Blocul în care locuia Sinead O’Connor era situat la câteva minute de mers pe jos de Brixton, unul din districtele capitalei Regatului Unit.

Deocamdată, nu a fost anunțată cauza decesului. Rezultatele autopsiei vor fi gata abia după câteva săptămâni, potrivit London Inner South Coroner's Court.

Fotografii: Getty Images