Vedeta care nu își arată vârsta deloc. Câți ani are și cum reușește să se mențină în formă

La 51 de ani, Kelly Bensimon este considerată una dintre cele mai sexy vedete din showbiz-ul internațional, formele sale generoase ajutând-o să se facă mereu remarcată.

Zilele trecute, vedeta a fost surprinsă de paparazzi în timp ce făcea jogging în Palm Beach (Florida), chiar dacă în Statele Unite pandemia de coronavirus face din ce în ce mai multe victime.

Îmbrăcată în pereche de pantaloni scurți și o bustieră negre, Kelly Bensimon a profitat de vremea frumoasă pentru a bifa câteva minute de jogging. La 51 de ani, vedeta se poate mândri cu o siluetă de invidiat, obținută în urma unui stil de viața echilibrat, care cuprinde multă activitate fizică, dar și o alimentație sănătoasă.

”Cred că femeile au tendința să se suprasolicite, de aceea îmbătrânesc mai repede”, a declarat Bensimon.

Kelly Bensimon are doua fete, a caror custodie o imparte cu fostul sot, celebrul fotograf Gilles Bensimon de care a divortat in 2007, dupa 10 ani de mariaj. Chiar daca s-au despartit, cei doi au ramas in relatii bune, acesta realizand pictorialul nud pe care vedeta l-a facut pentru Playboy, in 2010.

