Vedetă de 14 ani, „ucisă” de hackerii internetului. Lil Tay: „Eu și fratele meu suntem în viață”

Lil Tay, o adolescentă de 14 ani faimoasă în mediul online, a dezvăluit că a fost victima unei farse orchestrate de hackeri. Tânăra, care a cunoscut celebritatea la 9 ani cu muzica ei rap, a făcut primele declarații după ce a fost „ucisă” de internet.

Lil Tay a vorbit la 24 de ore după ce un mesaj macabru a fost publicat pe contul ei oficial de Instagram. Postarea, făcută în numele familiei, anunța moartea, „bruscă și tragică”, a ei și a fratelui ei, Jason Tian.

„Vreau să precizez că eu și fratele meu suntem în siguranță și în viață, dar am inima complet frântă și mă străduiesc să găsesc chiar și cuvintele potrivite de spus”, a transmis adolescenta prin intermediul publicației TMZ.

Ea a explicat că a pierdut controlul contului de Instagram, atacat de persoane necunoscute. Ele au început să transmită „dezinformări șocante și zvonuri despre mine”.

Lil Tay, al cărei nume legal este Tay Tian, are 3,5 milioane de urmăritori pe Instagram. Ea a cunoscut celebritatea la vârsta de 9 ani, când a început să posteze pe internet piesele rap pe care le scria. Acum are o avere estimată la 500.000 de dolari.



În 2018, ea a dezvăluit că a fost abuzată de tată și exploatată de fratele ei. Mărturia i-a adus notorietate și atenția a milioane de oameni. Acum, mulți dintre cei care o urmăresc online se întreabă dacă nu cumva și farsa morții ei este o strategie orchestrată de ea.

Fostul manager al lui Lil Tay: „Nu cred nimic din ce spune”

Fostul manager al adolescentei, Harry Tsang, spune că nu crede o iotă din cele declarate de Lil Tay.

„Nu cred nimic din ce spune despre atacul cibernetic. Mă bucur că e ok”, a declarat acesta pentru New York Post. Ulterior, acesta a revenit cu explicații, clarificând sensul afirmațiilor sale.

„Motivul pentru care am dat această declarație a fost că, după ce am vorbit cu Duane Laventure (fostul manager de social media al lui Lil Tay – n.red.) și Chris Hope (tatăl lui Lil Tay), ei nici măcar nu au putut confirma dacă ea a decedat cu adevărat sau nu. De aceea am spus asta”, a mai spus Harry Tsang pentru sursa citată.



