Vedeta Disney Coco Lee a murit la 48 de ani. Suferea de depresie de mulți ani

Coco Lee, o cântăreață de 48 de ani care a pus voce în versiunea în limba mandarină a filmului „Mulan” de la Disney, a murit la spital în urma unei tentative de suicid. Artista a intrat în comă și nu și-a mai revenit.

Coco Lee suferea de depresie de mulți ani și a încercat să se sinucidă duminica trecută. Surorile ei au transportat-o la spital, în stare gravă. La scurt timp a intrat în comă și a murit, miercuri, anunță TMZ.

Conform surorilor sale, Coco Lee urma tratament de specialitate pentru depresie, însă acesta nu a dat rezultatele scontate. Ea și-a pus capăt zilelor, însă familia nu a dat detalii despre modul în care a ales să moară.

Născută Ferren Lee, vedeta Disney era o cântăreață cunoscută, cu 18 albume de studiou la activ și alte două albume live.

Pe lângă contractul semnat cu Disney, Coco e cunoscută pentru interpretarea melodiei A Love Before Time, nominalizată la Oscar, aflată pe coloana sonoră a filmulului Crouching Tiger, Hidden Dragon.

Coco Lee era din Hong Kong, dar a urmat școala gimnazială și liceul în San Francisco, unde a fost încoronată Miss Teen Chinatown, în 1991.

Ea a fost prima cântăreață chineză care a devenit celebră în America, Cântecul ei Do You Want My Love a ajuns pe locul 4 în topul Billboard Hot Dance Breakout încă din 1999.

Fotografii: Getty Images

