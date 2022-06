Vedetele din România fac paradă în costum de baie, în vacanță. Cine e regina plajei?

Ambuteiajele s-au mutat la mare, consumul de răcoritoare a crescut, este iunie și da, e acea perioadă a anului în care tot românul migrează spre Litoral. Vedetele din România au dat tonul cu pozele lor din vacanțe. Cine e regina plajei?

E sfârșit de iunie și se anunță cod roșu de temperaturi ridicate. Și pe plajă, și pe rețelele sociale. Sfat medical: folosiți cremă de soare, beți multe lichide, folosiți o umbrelă pentru răcoare și multe filtre pentru pozele din Instagram! Vedetele din România sunt deja la mare și ne arată cum e vacanța lor.

Ana Baniciu și-a petrecut ultimele două luni călătorind cu avionul în diverse colțuri ale Europei, în mare parte în scop profesional. Cântăreața a făcut o escală în nordul Italiei, unde s-a bronzat pe malul lacului Como, una dintre destinațiile preferate ale starurilor de la Hollywood.

Ana Baniciu și-a etalat corpul bine lucrat și a primit numai complimente. Un bărbat a fost impresionată de ochii ei, care ar dezvălui „o inteligență superioară”. Adevărul e că, în această poză, ochii sunt primii pe care îi cauți cu privirea.

Anca Țurcașiu este o senzație pe Instagram. Actrița de 52 de ani și-a surprins plăcut admiratorii cu o serie de fotografii realizate la plajă, iar cei mai mulți fani consideră că arată impecabil. Secretul acestui look este stilul de viață pe care și-i l-a impus de ani de zile: alimentație pe bază de multe legume crude, lichide, somn suficient și mult sport.

„Am învățat multe lecții. Poate nu prea târziu.... Azi sunt un om care doar mă bucur de viața asta pe aici. Mă bucur de fiecare zi. Chiar și de scoicile astea ascuțite de sub mine.... Conștientizez VIAȚA. Ceea ce vă doresc și vouă! Așadar, să ne bucurăm că suntem”, a scris Anca Țurcașiu pe Instagram.



Francisca, vacanță exotică în Panama

Era să scriu Panamea, dar nu, e Panama. Ciska are gusturi rafinate când vine vorba de vacanțe. Vara alege mereu destinații exotice, de multe ori locuri în care puțini oameni au pus piciorul.

În iunie a ales să se bronzeze în Insulele San Blas, un arhipelag de 365 de insulițe în Panama.

„Unul din tururile favorite din Panama este cel care cuprinde Canalul Panama, Insula Maimuțelor și Embera, satul indigen.

La maimuțe a fost interesant și chiar distractiv, am văzut 3 exemplare din 3 specii diferite, au venit până la barcă și am aflat că adoră alunele și mango, iar citricele le folosesc pe post de săpun (la modul cel mai serios, când simt miros de citrice practic se spală cu ele)”, a scris cântăreața pe Instagram.

Lavinia Pîrva ne spune „Bună dimineața” într-un costum de baie roz superb, care îi pune în valoare bustul proeminent. Care, a propos, e complet natural.



În 2019, cântăreața a vrut să facă lumină în legătură cu acest subiect, mărturisind că nu are nicio operație estetică .

„În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist vă considera că trebuie, poate o voi face. Însă, pentru moment, sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială plus corporală minim invazive. Nu am ascuns acest fapt, le-am făcut publice de fiecare dată! În al doilea rând, menționez că tot la indicațiile specialistului am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită. Procedura este minim invazivă, cu rezultate foarte frumoase.”

