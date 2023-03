Vedetele și fanii îi iau apărarea Anei Morodan și o încurajează. Ce i-au transmis Adelina Pestrițu sau Elena Gheorghe 

După ce a ajuns în arestul poliției pentru că a condus fără permis și aparent sub influența alcoolului și drogurilor, Ana Morodan se bucură de o susținere enormă în mediul online, atât din partea admiratorilor, cât și a altor vedete.

Postarea prin care cere să fie iertată și recunoaște că a greșit a strâns mii de comentarii, atât pe Facebook, cât și pe Instagram.

Cântăreața Elena Gheorghe a fost printre primele persoane care i-au transmis încurajări.

“E omenesc să greșim, numai cel ce nu a greșit niciodată poate judeca, iar acela încă nu există pe pământ. Doar Dumnezeu e fără de păcat, El să ne ierte și să ne binecuvânteze pe toți. Ana ai nevoie de multă iubire, depresia înseamnă în primul rând neiubire. Sunt aici să te îmbrățișez chiar și virtual ca să te faci bine, exact ca în acel loc în Africa, acolo unde oamenii au înțeles că cel care greșește de fapt nu se iubește, nu mai e bine cu el și are nevoie doar de dragoste.”





Adelina Pestrițu a încurajat-o și ea. “Toți oamenii greșesc. Capul sus!”



Anamaria Prodan i-a comentat cu multe inimioare, iar Ileana Badiu a spus: “Toți cei care sunt OAMENI înțeleg greșeala,regretul și slăbiciunea! De ei ai tu nevoie și ei sunt aici”.

Și admiratorii i-au lăsat sute de mesaje:

“Ești o fată extraordinară! Ești un om care a reușit în viața prin propriile puteri și de aceea ești invidiată. Toți greșim în viața dar cel mai bine știm să aruncăm cu pietre. Viața merge înainte și totul se va uita! Mergi înainte cu fruntea sus!”

“ Poate acum nu vezi răsăritul pentru că cerul este acoperit de nori, însă este perioada de întoarcere la tine și vei fi mult mai inspirationala prin aceasta lecție. Vei fi o noua Ana, renăscută, autentică . A lot of hugs for you și suntem cu tine”.

“Toată lunea greșeste! Trebuie tras un semnal de alarmă, nu drogurilor și alcoolului, mai ales la volan. Când totul se va termina, ar fi frumos să ieși în față cu o campanie antidrug”.

Nu toată lumea a fost însă atât de blândă cu Ana Morodan. Sunt și persoane care cred că influencerita nu ar trebui să “scape” așa ușor:

“Sigur, toţi oamenii greşesc. Observ că e plin de susţinători aici. Mă bucură să văd că oamenii sunt iertători, sincer. Sunt curioasă, însă, dacă toţi aceşti oameni ar mai fi fost la fel de empatici în cazul în care protagonista, în starea în care s-a urcat la volan, dădea cu măşina peste un copil sau un părinte sau un frate sau un prieten. O mai fi fost suficient să-şi asume că a greşit? Una peste alta, poate ar trebui să ne axăm mai mult pe cum pot fi ajutaţi oamenii care ajung în astfel de stări şi situaţîi. Că doar îmbrăţişatul post factum nu vindecă.”, a comentat cineva.

“Greșeală ar fi fost dacă ai fi condus o singură dată în starea în care te aflai. Când ai fost prinsă în aceeași zi după ora 22, cu permisul suspendat și tot drogată și băută, nu mai e greșeală aia. Nu poți fi atât de egoistă să te gândești doar la tine când ieși pe stradă și faci asta și pui în pericol viețile altor oameni. Și cu atât mai mult nu intri pe internet și ceri îndurare și iubire, empatie și înțelegere după ce faci asta!! Draga noastră, problemele de genul se rezolvă singură, într-un context în care admiți faptul că ai probleme!! Într-un context controlat!! Nu poți miza pe atitudinea ta de prințesă războinică și pe bani că să faci ce vrei, cum vrei și să pui viața altora la risc pentru asta!! În condițiile astea măcar nu cere iubire și înțelegere, ci stai pe curul tău și ieși din filmul în care trăiești singură, pentru că e o fabulă!”, i-a transmis cineva pe rețelele de socializare.