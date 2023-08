Verișoara lui Sebi: „În urmă cu două luni mi-am deschis o florărie și primele coroane care au ieșit au fost pentru vărul meu”

Sebastian Andrei Olariu și Roberta Dragomir sunt doi tineri, de 20 și 21 de ani, care au fost accidentați mortal în stațiunea 2 Mai, în timp ce mergeau pe marginea drumului, împreună cu alți șase prieteni. Vlad Pascu, un tânăr de doar 19 ani, care se urcase drogat la volan, i-a izbit din plin, în noaptea de 19 august. În mediul online, apar tot mai multe declarații sfâșietoare ale apropiaților celor doi foști studenți la Facultatea de Geografie a Universității București.

Verișoara lui Sebastian a povestit că a vorbit cu el, înainte de plecarea la mare. Pentru ea, durerea este cu atât mai mare cu cât, în urmă cu două luni, și-a deschis o florărie, iar primele coroane confecționate au fost tocmai pentru ruda sa:

„Vestea ne-a sfâșiat inimile în bucăți. M-a distrus și pe mine, dar și pe familia mea. Sebi era sufletul nostru, Sebi era lumina familiei, ca să zic așa. Sebi ne umple inimile de fericire și ne-a adunat pe toți la aceeași masă. Sebi era un copil cu vise mărețe, dar i s-au spulberat din cauza unui tânăr care nu știu cum a fost lăsat să conducă drogat. Ne-a sfâșiat în bucăți. Nu-mi vine să cred că acum trei zile am vorbit ultima dată cu el, nu-mi vine să cred că o plecare la mare cu prietenii a ajuns să ne rupă inimile bucăți. Nu-mi vine să cred că în urmă cu două luni de zile mi-am deschis o florărie și că primele coroane care au ieșit din florărie au fost pentru vărul meu. Este sfâșietor, ne-a rupt inimile. Nu ne vine să credem că vărul meu nu mai este.”, a declarat tânăra, potrivit wowbiz.ro.

„A fost un copil extraordinar, nu exista un copil mai bun, era respectuos, nu s-a drogat o zi, nu bea, nu fuma. Chiar înainte să plece la mare, bunicul meu l-a rugat să-l ducă ca să nu mai ia taxiul și a zis că: “Tataie, de abia aștept să ne punem toți la masă”.Nici nu mai avem lacrimi, sufletul nostru este făcut bucăți. Este o nedreptate cumplită, îmi doresc din suflet ca autoritățile să facă ceva și acel băiat să plătească înzecit”, a spus Lorena, verișoara lui Sebi, în cadrul unui interviu televizat, potrivit sursei citate.

Tatăl lui Sebi își strigă durerea

„Suntem devastați. Acum două luni am fost în concediu, am fost atât de fericiți. Acum, s-a încheiat totul, fericirea noastră nu mai există. Nimeni nu a luat legătura cu mine. Pe mine, sâmbătă, la ora 10 și jumătate, m-au sunat cei de la morgă, mi-au spus: «Băiatul dumneavoastră este mort». Am crezut că este o glumă. Am închis, l-am sunat pe fiul meu, telefonul îi suna. Am sunat din nou pe acea doamnă și mi-a spus: «Domnul Olariu, sincere regrete, băiatul dumneavoastră nu mai există».Era pasionat de film, voia să fie regizor. Nu a reușit la facultatea de Artă, a intrat la Geografie. Voia să plece în străinătate la cursuri, să devină regizor. Visurile lui le-a luat un drogat care acum trăiește și băiatul meu este mort”, a spus tatăl lui Sebastian Andrei Olariu, pottrivit gândul.ro.



În memoria lui Sebi

Apropiații și prietenii lui Sebastian vor lansa o campanie de prevenire a riscurilor asociate consumului de alcool și droguri la volan.

„Suntem un grup de prieteni ai lui Sebastian Andrei Olariu din orasul Pantelimon si va invitam duminica, 27 august, la ora 20:00, pe faleza lacului Pantelimon, Bd. Biruintei, la intrarea în orasul Pantelimon, la un eveniment special în memoria prietenului nostru, Sebi. Am dori să ne ajutati să promovam o campanie de constientizare, antidrog. Cu ajutorul vostru am vrea ca mesajele noastre să fie auzite de toată lumea, am vrea să fim si noi cei care distribuie mesaje antidrog în România. Acesta este un fenomen care a fost depășit de autorități, este motivul pentru care prietenul nostru, astăzi, nu mai este printre noi. Vrem să fiti alaturi de noi si sa strigam în cor "Drugs are NOT my life"(Drogurile NU au ce cauta în viata mea)!”, este mesaj transmis prin intermediul rețelelor sociale.

Sursă foto: Facebook/ Olariu Valentin , captură video Gândul/YouTube

