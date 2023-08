Verișorul fetei ucise la 2 Mai, detalii cutremurătoare despre accident: „Mergea haotic și cu viteză mare”

O nouă tragedie șocheză România! Doi tineri au murit în urma unui accident de mașină provocat de un băiat în vârstă de 19 ani, care conducea sub influența substanțelor interzise.

Vlad Pascu, un băiat de 19 ani, a ucis doi tineri în accidentul pe care l-a produs la 2 Mai. Acesta venea dintr-un club aflat în Vama Veche, acolo unde consumase nu mai puțin de 3 tipuri de droguri. Înconștient și cu o viteză de nedescris, șoferul a intrat într-un grup de 8 tineri care se deplasa pe partea carosabilă, în stațiunea 2 Mai din județul Constanța.

Roberta Marina Dragomir şi Sebastian Andrei Olariu, doi studenți la Facultatea de Geografie, și-au pierdut viața în urma impactului catastrofal. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului, dar a fost găsit de polițiști la scurt timp în Vama Veche. Acesta este acuzat, printre altele, de ucidere din culpă și vătămare corporală, fiind arestat preventiv timp de 30 de zile.

Roberta s-a stins din viață chiar sub ochii vărului său, Ioan Nicolescu, care a avut șansa să trăiască, acesta aflându-se mai în față cu alți prieteni.

„Era ora 5 dimineața. Ne întorceam din Vama Veche să mergem spre cazare, spre 2 Mai și grupul nostru era format din opt persoane, trei erau mai în față și cinci în spate. Eu cu încă doi băieți eram mai în față. Am auzit în spate scârțâit de roți, drifturi, un drift așa puternic și o bubuitură.

M-am întors, am văzut mașina că intrase pe partea cu iarbă, ieșise de pe șosea, apoi a reglat volanul, a intrat și pe contrasens, apoi iar pe prima bandă de mers. A trecut de noi, s-a oprit cinci secunde, nu a coborât, nu nimic și apoi a plecat, și-a continuat drumul.

Mergea haotic și cu viteză, viteză mare. Din spate a oprit să își revină și noi i-am sunat repede pe prietenii noștri, eu am sunat-o pe verișoara mea. Am văzut că nu răspunde, are telefonul închis. Ne-am panicat foarte tare, dar până la urmă…”, a povestit Ioan Nicolescu la Antena 3, potrivit gândul.ro.

Foto: Facebook, stirileprotv.ro