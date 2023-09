Adelina Pestrițu a făcut anunțul îmbucurător despre a doua sarcină, fără ascunzișuri: „Veste bună”

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formează un cuplu de șapte ani și au o fetiță în vârstă de cinci ani, pe nume Zenaida. Recent, aceasta a vorbit despre cea de-a doua sarcină, declarând că își dorește să mai aibă un copil, cu atât mai mult cu cât fiica ei vrea „un frățior”.

De-a lungul timpului, Adelina a spus, de mai multe ori, că își dorește foarte mult să mai aibă un copil, dar acest lucru nu ține de ea, motiv pentru care, poate doar să aștepte. Influencerița este o femeie devotată familiei sale și iubește să fie mamă, lucru observat și apreciat de fanii ei din mediul online.

„Doamne ajută! Pune și tu un acatist, poate vin data viitoare cu vreo veste bună la tine! În ultima perioadă, Zeny cam bate în ușă: <<Când primesc un frățior?>>. I-am spus că, pentru asta, trebuie să facem un bilețel, să-l citim în fiecare seară când spunem rugăciunea.

Da, mult, mult (n.r. dacă fiica ei vrea să fie soră mai mare) Prima dată când am întrebat-o, acum un an parcă, a zis> <<Exclus>>. Și am zis: <<Mamă, nu avem nicio șansă. Dacă vine un copil, va trebui să facem terapie cu toții>>”, a povestit Adelina, în cadrul emisiunii „La Măruță”.

La începutul lunii august, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au serbat cinci ani de când fiica lor a venit pe lume. Aceștia au dat o petrecere de zile mari pentru micuța Zeny și au postat mai multe imagini de familie și nu numai, alături de un mesaj emoționant.

Așa cum face de fiecare dată când vorbește despre fiica ei, Adelina Pestrițu a recunoscut cât de mult o iubește și că mereu, orice s-ar întâmpla, ea și tatăl ei vor fi alături de ea, pentru a se dezvolta frumos și pentru a depăși mai ușor tot ceea ce o apasă.

„La Mulți Ani, ZENY!!! Viața îți poate aduce multe provocări, dar întotdeauna să-ți amintești că ești mai puternică decât te gândești, mai bună decât crezi și mai iubită decât îți imaginezi. ????‍????‍???? Vom fi mereu lângă tine să te susținem și să te protejăm cu orice preț. Cu multă iubire, mama și tata ????”, a fost mesajul postat de soția lui Virgil Șteblea.

