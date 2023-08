Victoria Raileanu s-a căsătorit cu Adrian Ștefănescu, pe barcă, în Grecia

Victoria Raileanu s-a măritat a doua oară, în Grecia, în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc pe o ambarcațiune de agrement. Actrița din „VLAD” a sărit din barcă îmbrăcată în rochia de mireasă.

Victoria Raileanu și partenerul ei de viață, Adrian Ștefănescu, s-au căsătorit civil în Grecia. Ceremonia a avut loc pe o barcă de agrement, în prezența unui număr restrâns de martori.

Actrița de 35 de ani a purtat o rochie albă sclipitoare, pe care a udat-o imediat după scurta ceremonie. Mirii au sărit în apă îmbrăcați, cu tot cu buchetul miresei.

„We rocked the boat”, a scris actrița pe Instagram, unde a distribuit mai multe poze de la eveniment.

Colegele actrițe au reacționat imediat și au felicitat-o pe Victoria Raileanu pentru acest pas important din viața ei.

„Așa fericiți să fiți mereu”, le-a transmis Adela Popescu.

„Yuhuuuùuuuuu!!!!!! Să vă iubiți mult... până la capătul pământului!”, a scris Monica Bîrlădeanu.

Dana Rogoz și Ioana Ginghină au completat lista actrițelor care le-au transmis mesaje de felicitare.

Victoria Raileanu și-a refăcut viața după divorț

Actrița din VLAD a mai fost căsătorită o dată, cu actorul Conrad Mericoffer. Cei doi au divorțat, în mare secret, în 2019. Un an mai târziu, Victoria Raileanu dezvăluia cum și-a refăcut viața după divorț.

„Noi am avut niște probleme de mai mult timp. Foarte puțini oameni știu că noi am mai avut o despărțire, acum aproape trei ani. Atunci am divorțat oficial, cu acte. Am trecut printr-o perioadă foarte grea atunci (...) Noi nu am reușit niciodată să avem încredere totală unul în celălalt, nu am reușit să trecem peste anumite momente din timpul relației. (…) Mi-am propus să mă vindec. Eu nu mă mai cunoșteam. Înainte de despărțire ajunsesem să nu mă mai recunosc”, a spus actrița în emisiunea Vorbește lumea .

Fotografii: @vichi_raileanu

