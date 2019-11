VIDEO Adelina Pestrițu, despre întâlnirea istorică cu Kim Kardashian: „Era păzită de o mulțime de bodyguarzi”

Adelina Pestrițu a scris istorie la E! People’s Choice Awards dumincă noapte. Numele unei vedete din România a fost aclamat pe covorul roșu al galei din Santa Monica. Cel mai influent star din mediul online de la noi a dezvăluit cum a decurs întâlnirea cu idolul ei, Kim Kardashian.

Adelina Pestrițu a pășit cu emoție pe covorul roșu de la E! People’s Choice Awards, unde celebrități de peste Ocean se simt ca în sufrageria lor de acasă.

„Defilarea de pe red carpet a fost una care îmi provoacă fiori inclusiv acum”, a mărturisit Adelina Pestrițu pe blogul ei. Cel mai bun influencer din România s-a declarat impresionată de organizarea impecabilă a evenimentului, despre care a promis că ne va povesti multă vreme de acum înainte.

Aflată încă peste Ocean, Adelina a dezvăluit cum a trăit ea momentul istoric în care s-a întâlnit cu Kim Kardashian. Românca i-a mărturisit că e idolul ei și i-a cerut să facă o fotografie împreună. Rezultatul este cel de mai jos.

Vezi mai multe poze în GALERIA FOTO de la finalul articolului!

„Poza cu Kim Kardashian m-a bucurat enorm, mai ales că înainte de eveniment a anunțat, prin intermediul echipei sale, că nu va sta la poze cu absolut nimeni. Evident, era păzită de o mulțime de bodyguarzi care scanau fiecare privire îndreptată spre regina reality show-urilor și a Instagramului. Am zis să-mi încerc norocul și am întrebat-o dacă dorește să facă o poză cu mine, iar răspunsul a fost Sure, cu un zâmbet larg pe buze. Am fost onorată să primesc așa un răspuns din partea preferatei mele”, a scris Adelina Pestrițu pe edmagazine.ro.

Românca a avut momentul ei de glorie pe covorul roșu de la E! People’s Choice Awards, iar filmulețul de mai jos demonstrează că primirea este la fel de călduroasă și pentru o vedetă din România.

Fotografii: ©E! Entertainment