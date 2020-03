VIDEO Arnold Schwarzenegger s-a izolat la domiciliu alături de două animale de companie neobișnuite

Arnold Schwarzenegger a respectat recomandările autorităților impuse persoanelor de peste 65 de ani. Actorul s-a autoizolat la domiciliu cu două animale din familia ecvideelor.

Deși sună complicat, ecvidelee lui Schwartzy sunt poneiul Whisky și măgarul Lulu, cei doi companioni de izolare în această perioadă. Actorul de 72 de ani a dezvăluit într-un filmuleț postat pe rețelele sociale că animalele, ambele femele, îi înseninează timpul petrecut departe de lumea de afară.

„Lulu și Whisky iubesc morcovii, mănâncă mâncare vegană. Asta facem zilele astea. Nu ieșim afară, nu mai facem nimic din ce făcem înainte. Acum doar mâncăm, ne simțim bine, ne distrăm. Uite ce zâmbet frumos are Lulu!”, a comentat actorul pe Twitter.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB