VIDEO Bărbatul care și-a pierdut soția în elicopterul lui Kobe Bryant, spectacol la Americanii au talent

Matt Mauser i-a înduioșat pe spectatori și pe telespectatorii show-ului America’s Got Talent cu un cântec dedicat fostei sale soții. Christina Mauser (38 de ani) a murit în tragicul accident de elicopter din 26 ianuarie 2020, în care au pierit Kobe Bryant și fiica lui, Gianna.

Matt Mauser (51 de ani), un fost profesor care s-a retras din activitate pentru a se dedica muzicii, a apărut la Americanii au talent pentru a aduce un omagiu regretatei sale soții.

Christina Mauser a murit în accidentul de elicopter din 26 ianuarie 2020, care i-a ucis pe Kobe Bryant și pe fiica sa, Gianna. Alte 6 persoane din aparatul de zbor s-au stins din viață atunci.

„În 26 ianuarie 2020 mi-am pierdut soția în același accident de elicopter care l-a ucis pe Kobe Bryant”, a spus pe scenă bărbatul, spre uimirea juraților.

Bărbatul a dezvăluit că el și soția lui au renunțat împreună la cariera de profesor pentru a face muzică. Christina era extrem de fericită că a avut oportunitatea de a antrena echipe de baschet feminin împreună cu Kobe Bryant. Într-o zi a plecat de acasă spunându-i Te iubesc și nu s-a mai întors.

„Eu și Christina am avut o viață de vis. Ne-am cunoscut în 2004, am invitat-o în oraș și am discutat despre muzică. Mama mi-a spus că dacă nu mă însor cu ea sunt un prost”, a mărturisit Matt Mauser.

Artistul spune că îi e greu să se obișnuiască cu gândul că ea nu mai e, dar își ia toată energia de la cei trei copii ai lor.

„Îmi spun adesea că ea și-ar fi dorit ca eu să merg mai departe. Și-ar dori ca copiii ei să aibă vieți fericite, ceea ce nu știu dacă e posibil, dar voi încerca”, a spun bărbatul cu lacrimi în ochi.

