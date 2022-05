VIDEO. Comediantul Dave Chappelle a fost atacat pe scenă

Comediantul Dave Chapelle a fost atacat de un bărbat, marți seară, pe scena amfiteatrului Hollywood Bowl din Los Angeles, în cadrul festivalului Netflix Is A Joke. Mai mulți utilizatori de Twitter au distribuit un videoclip cu incidentul.

„Un bărbat a alergat și a încercat să îl doboare” pe Chappelle chiar când se încheia emisiunea, a povestit reporterul Brianna Sacks, potrivit Sky News.

Ea a menționat că angeții de securitate „au ajuns rapid pe scenă și au început să-l lovească pe atacator”.

Într-un alt video distribuit pe rețelele de socializare, Chappelle a părut să glumească: „A fost un bărbat trans”. Actorul de stand-up a fost criticat pentru glumele sale despre comunitatea trans.

Se pare că în incident atacatorul s-a ales cu un umăr dislocat, conform imaginilor în care apare pe targa ambulanței.

Definitely don’t tackle #DaveChappelle while he’s performing on stage ???? pic.twitter.com/X0Lbi8ghsf