VIDEO Depeche Mode, spectacol fără compromisuri în templul muzicii de la București

Dave Gaham și Martin Gore au oferit un nouă dovadă de virtuozitate miercuri seară, pe Arena Națională din București. O calitate care, asemeni înțelepciunii, pare a veni odată cu vârsta.

Când Dave Gaham, Martin Gore și regretatul Andrew Fletcher au venit prima oară la București, în iunie 2006, românii se pregăteau să dărâme vechiul Stadion Național din complexul sportiv Lia Manoliu. Anii au trecut și administrația de la București a ridicat o nouă arenă închinată, cum altfel?, sportului rege.

Templul fotbalului a devenit și templul muzicii, odată ce la București au început să vină unele dintre cele mai populare trupe și cei mai în vogă artiști internaționali.

Depeche Mode, show total în fața a 45.000 de fani

La distanță de 10 ani de la ultima reprezentație memorabilă pe noua arenă, Depeche Mode a făcut un nou popas în Capitală. Fără Andrew Fletcher, dar cu instrumentiștii Christian Eigner și Peter Gordeno, Depeche Mode a oferit un show total celor 45.000 de fani înfocați sau iubitori de muzică cinstită. Vezi VIDEO Depeche Mode – Precious!

Dave Gaham, la cei 61 de ani ai săi, a dominat iar scena, cu mișcările sale inconfundabile de majordom stilat. Martin Gore a mângâiat fin clapele de s-au auzit din cel mai îndepărtat colț al arenei, iar Christian Eigner a lovit tobele alea ca la carte.

Seara a debutat cu un concert Hælos din Londra, trupă agreată de Depeche Mode pentru soundul său care te ține lipit de scenă. Pentru Lotti Benardout, Arthur Delaney și Dom Goldsmit a fost o plăcere să se afle pe aceeași scenă cu Depeche, care a fost aplaudată de la început până la sfârșit.

Show-ul a debutat cu My Cosmos is Mine, prima piesă de pe cel de-al 15-lea album de studiou, Memento Mori . A urmat de cel mai recent single lansat, Wagging Tongue, de pe același album, dar mulțimea s-a dezlănțuit la hituri precum Enjoy The Silence și Personal Jesus. Vezi VIDEO mai jos!

În timpul piesei Enjoy The Silence s-a petrecut ceva memorabil: toate luminile telefoanelor de pe arenă au rămas aprinse, iar Dave a lăsat publicul să fredoneze versurile împreună cu el. 45.000 de oameni au cântat în cor: Words are very unnecessary. They can only do harm.

Poate cel mai emoționant moment al serii a fost când Depeche Mode a început să cânte World in My Eyes, dedicată în totalitate lui Andrew Fletcher, care s-a stins din viață în mai 2022 . Imagini alb-negru au fost proiectate pe ecranele de pe scenă, iar întregul stadion, cândva templu al fotbalului, a fost copleșit de emoția muzicii.

Nu sunt „depeșar”, dar ce contează?

Puțini dintre cei care au fost la concertul de miercuri seară i-au văzut pe cei de la Depeche Mode în 2006, la prima lor oprire la București. Dar depeșarii adevărați călătoresc cu trupa oriunde în lume, iar turneul mondial Memento Mori este ocazia ideală.

La concertul de miercuri seară nu am văzut doar depeșari, ci și admiratori ai muzicii de calitate, old school. Arena Națională a fost, pentru câteva ore, locul perfect în care să-ți strângi în brațe iubita, să-ți faci prieteni noi, să te lași dus de val pe acordurile lui Martin Gore, să rememorezi clipe frumoase din trecut...

Pentru concertul de la București, organizat de Emagic și Live Nation, fanii au plătit între 255 și 1.155 de lei pentru un bilet de acces. La aceste costuri s-au adăugat cele cu consumația la fața locului. Băuturile au avut următoarele prețuri:

Bere: 15 lei

Apă plată: 10 lei

Pahar prosseco/vin: 25 lei

Băuturi răcoritoare: 15 lei

Fotografii: PRO TV/Daniel Robert Dinu

