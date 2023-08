VIDEO Dwayne Johnson a făcut cadou propriul apartament unui luptător UFC care dormea pe canapea, la sală

Dwayne „The Rock” Johnson i-a schimbat viața lui Themba Gorimbo, un luptător UFC din Africa venit în State să câștige titlul mondial. Celebrul actor și star WWE i-a dăruit apartamentul său din Miami, după ce a aflat că tânărul fighter dormea pe canapea, în sala de antrenament.

Themba Gorimbo este încă un sportiv venit pe „tărâmul făgăduinței” în căutarea gloriei și a unei vieți mai bune. Tânărul luptător, care se zbate zi de zi pentru a deveni campion mondial, avea 7 dolari în cont și datorii cu nemiluita de la venirea sa în SUA.

Mai mult, el dormea pe o canapea, pe care o căra cu el în diversele săli de antrenament pe care le-a încercat până acum.

Dwayne Johnson, care a aflat povestea lui Themba de la antrenorul luptătorului african, i-a făcut o surpriză la care nu visase până atunci: i-a dăruit propriul apartament din Miami, pentru ca acesta să scape de grija cazării și să se concentreze pe țelul său principal.

Dwayne Johnson: „Am fost și eu acolo”

„Tu și familia ta să vă bucurați de noua casă, frate! Luminile sunt aprinse. Facturile sunt plătite.

Ține aproape lista Motivul meu, continuă să ai grijă de oamenii tăi și sunt onorat să joc un rol foarte, foarte mic în călătoria ta de 7 dolari.

7 dolari. Am fost si eu acolo. Am grijă de tine, frate”, a scris The Rock pe Instagram, unde a distribuit întreaga poveste a tânărului luptător.



Fanii lui Dwayne Johnson au fost impresionați de gestul său. Cine n-ar fi?

„Aceasta a fost o mare binecuvântare de urmărit. Aveți amândoi inimi atât de frumoase. Dumnezeu iubește un binefăcător vesel, așa că bucuriile voastre să continue și să se înmulțească exponențial”, a comentat cineva online.

„Suficient cât să facă orice bărbat să plângă. Ce om grozav”, a scris altcineva.

The Rock era sărac înainte de celebritate

Dwayhe Johnson înțelege prea bine cât de greu este să te afirmi în sport dacă nu ai susținere financiară. Pe când avea 15 ani, The Rock visa la celebritate, însă familia lui a căzut în sărăcie.

Evacuați din casă și deposedați de mașină, membrii familiei sale au trecut prin momente grele. Deseori nu aveau ce pune pe masă, însă visul tânărului Dwayne, de a face carieră în wrestling, i-a scos pe toți din necaz.

La început, Johnson a jucat fotbal american, grație unei burse obținute la Universitatea din Miami. Ulterior, a ajuns în lotul unei echipe canadiene, pentru ca în 1996 să semneze un contract cu World Wrestling Federation (WWF), care ulterior a devenit World Wrestling Entertainment (WWE). Atunci a primit numele de The Rock.

În scurt timp a devenit star de cinema, devenind cel mai bine plătit actor de la Holywood .

