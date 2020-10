VIDEO Jason Derulo a cheltuit o mică avere pe băuturi după ce a ajuns pe locul 1 în topuri

It’s a celebration @catch! SAVAGE LOVE #1 on billboard, we did it @bts.bighitofficial @jawsh_685 ‼️‼️ @jena @sommerray @ondreaz @hannahstocking @taylerholder @charlyjordan @justmaiko @mrmovi3

A post shared by Jason Derulo (@jasonderulo) on Oct 18, 2020 at 2:16pm PDT