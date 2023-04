VIDEO O tânără a atras toate privirile la metrou din cauza ținutei minuscule

O tânără din Delhi, India, a făcut ravagii pe rețelele de socializare după ce s-au viralizat mai multe imagini și videoclipuri cu ea purtând o ținută minusculă, la metrou.

Zilele trecute, pe rețelele de socializare s-au viralizat o mulțime de imagini cu o tânără care a urcat în metrou într-o ținută considerată vulgară. În videoclip se poate observa cum o fată stă lângă alte pasagere cu un rucsac în brațe. Totul normal până aici, însă momentul în care se ridică de pe scaun schimbă radical situația. Oamenii din jur au observat că fata purta o ținută formată din două piese minuscule, asemănătoare cu cele ale unui costum de baie.

După ce clipul s-a viraliza, internauții au cerut companiei care se ocupă de metroul din Delhi să ia atitudine în cazul fetei. Organizația a răspuns, reamintindu-le călătorilor că trebuie să mențină eticheta socială și să nu poarte haine care ar putea să-i afecteze pe ceilalți pasageri, potrivit Indiatvnews.com.

Mai mult decât atât, compania a punctat că alegerea ținutei este una subiectivă, însă oricine trebuie să gândească responsabil înainte de a ieși din locuință.



