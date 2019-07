VIDEO Ricky Martin, cu ochii în lacrimi pe rețelele de socializare. "Acum trebuie să fim mai uniți ca niciodată"

Ultimele săptămâni nu au fost cele mai fericite pentru cântărețul Ricky Martin, care recent și-a postat un clip pe instagram în care vorbește despre situația critică din Puerto Rico!

Luni, 25 Iulie, Ricky Martin și-a făcut apariția pe rețele de socializare cu un mesaj de încurajare, trist, cu lacrimi în ochi, pentru toți fanii și cetățenii insulei Puerto Rico, țara lui de origine.



După zile lungi de luptă pentru viitorul cetățenilor, în care artistul a fost foarte implicat, Ricky a sărbătorit împreună cu urmăritorii lui din Social Media, căderea șefului de stat, Ricardo Rosselo.

Cu ochii în lacrimi, Ricky Martin a ținut să le transmită un mesaj fanilor

"Puerto Rico, am reușit! Am reușit asta cu pace, fără arme, ca cei mari. Am cerut respect și ne-au ascultat. Am cerut respect pentru copilele din Puerto Rico, pentru femeile din Puerto Rico, pentru comunitatea LGBT, respect pentru cei bătrâni.

Acum trebuie să fim mai uniți ca niciodată, avem multe lucruri de făcut. Suntem bine, suntem uniți și așa aș vrea să rămânem.

Văd un viitor plin de lumină pentru țara asta. Sunt fericit, este sărbătoare!" au fost câteva din replicile artistului, rostite în clipul de mai sus.

De asemenea Ricky a ținut să le mulțumească și oamenilor din presă, pentru că au mentiut oamenii informați cu tot ce se întâmplă.

Guvernatorul Porto Rico, Ricardo Rossello, și-a anunțat demisia după aproape două săptămani de proteste în urma unor dezvăluiri ce au declanșat un răsunător scandal legat de mesaje sexiste și homofobe, atrăgandu-și indignarea publică în acest teritoriu american din Caraibe, devastat de uragane în 2017, potrivit France Presse.

