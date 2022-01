VIDEO Theo Rose a cochetat cu actoria: „L-am mozolit pe băiatul ăla, l-am făcut terci acolo”

Theo Rose, pe numele ei real Theodora Maria Diaconu, și-a încercat norocul în actorie și era cât p-aci să obțină un rol principal într-un film românesc. Artista de 24 de ani a dezvăluit în podcastul lui Horia Brenciu cum a ajuns să dea probe pentru pelicula „Oh, Ramona!”.

Theo Rose e o artistă completă, crede Horia Brenciu, care a invitat-o în studioul său de podcast pentru a vorbi pe șleau despre carieră. Cântăreața, care s-a ascuns sub masca Albinei la Masked Singer România și a fost prezentatoare la SuperStar România , a impresionat publicul de online cu vocea ei maleabilă.

Ea a cântat cu Horia Brenciu piese din mai toate genurile muzicale, întărind convingerea artistului că ea poate cânta orice.

Însă, Theo Rose și-a încercat norocul și în cinematografie, când a fost invitată să dea o probă pentru filmul Oh, Ramona!.

Theo Rose, casting pentru un film românesc

„A făcut băiatu’ ăsta de la radio, Andrei Ciobanu, cartea Suge-o Ramona, după care s-a hotărât să facă un film (Oh, Ramona – n. red.). Ați văzut, nu am eu rolul Ramonei, deci nu am luat castingul. Dar m-am dus la casting”, povestește Theo Rose în podcast.

Artista a mărturisit că s-a îndrăgostit de scenariu și că a decis să încerce să obțină rolul. Însă, lucrurile nu-s tocmai ușoare în acest domeniu.

„Era una dintre scenele în care Ramona voia să facă sex cu băiatul, Andrei. El era foarte rușinos și ea a râs și își bătea joc de el”, a continuat artista, care a primit indicații de la echipa de producție pentru ca scena să iasă perfect.

„Primul gând a fost, mamă, plec. Să plec sau s-o fac acu’ și, indiferent cum iese... măcar să știu că am făcut-o? Și l-am luat pe băiat, hai! Am trântit ușa de perete, ne-am aruncat pe canapeaua aia, am început să ne pupăm, că ne-am pupat pe bune, și ce crezi? Într-un exces de nebunie, am dat și tricoul jos. Am rămas într-un body. L-am mozolit pe băiatul ăla, l-am făcut terci acolo. Nici n-am stat cu fața la cameră, că habar n-aveam că trebuie să stau cu fața”, a spus Theo Rose, care a făcut impresie.

„Când am ieșit, mi-a spus fosta mea manageră, zice: Ce i-ai făcut lu’ băiatu’ ăla că zice: să nu-i spuneți, da’ până acum a fost cea mai bună”, s-a confesat Theo Rose.

Artista n-a luat rolul, fiindcă echipa s-a orientat spre o actriță cu experiență. Totuși, acel casting a ajutat-o pe cântăreață să treacă peste inhibițiile pe care le avea înainte de a filma videoclipuri și de a urca pe scenă, la concerte.

